Peter Pan live action tendrá un actor con síndrome de Down, ¿de quién se trata?

El actor Noah Matthews interpretará al personaje Slighly. Foto: Instagram

La película ‘Peter Pan y Wendy’, basada en el libro de J.M. Barrie, se estrenará este mes a través de la plataforma Disney + y contará con la actuación de Alexander Molony como Peter Pan, y Ever Anderson interpretando a Wendy. Dentro de los personajes de la película se encuentra Slightly el cual será interpretado por Noah Matthews, un joven británico de 15 años y el personaje corresponde a uno de los niños perdidos en la Tierra de Nunca Jamás en la nueva película y remake de Disney +.

Según el diario The Sun Noah comentó que todo comenzó gracias a que su agencia envió una serie de fotografías a los productores del filme y luego fue invitado a una reunión por videollamada con el director David Lowery. “Noah y David se unieron por su amor por la película original de ‘El señor de las moscas’, que tiene una vibra similar a la de ‘Lost Boys’”, dijo la madre del actor, Kathryn Matthews.

El actor mencionó que, después del rodaje, muchos de sus compañeros del colegio lo felicitaron y dio unas palabras para alentar a los jóvenes a luchar por sus sueños. “A mis amigos les encantó el tráiler y me dieron increíbles elogios. Un millón de personas me han pedido un autógrafo (…) El síndrome de Down no es una dificultad de aprendizaje, es una diferencia de aprendizaje y debemos aceptar las diferencias”, expresó.

Sobre conseguir el papel, la madre del actor contó que ‘fue un sueño hecho realidad’ para su hijo quien cuenta con un conocimiento enciclopédico del cine pero esta se convirtió en su primer trabajo de actuación. “Supimos por primera vez que Disney estaba audicionando para la nueva versión de la película a través de la agencia de talentos inclusivos Zebedee, donde Noah estaba registrado como modelo. Después de enviar las cintas de las audiciones, lo invitaron a una reunión en línea con el director David Lowery, y no dudó en presentarse para el primer puesto”, agregó.

Noah asiste a clases de teatro los fines de semana y ahora espera ir a la universidad de arte dramático. Según su madre, el actor ‘se siente muy orgulloso de su cromosoma adicional’, está feliz de ser un pionero para otros jóvenes con la afección y busca poder transmitir el mensaje de que ‘la condición no debe detener a nadie’.

¿Cuándo se estrena el remake de Peter Pan?

La nueva entrega de la película llegará a la plataforma de streaming Disney Plus el próximo 28 de abril y representaría la apuesta de Disney por cambiar algunos de sus personajes clásicos en las versiones live action tal como lo presentado en la Sirenita.

