Petición para despedir a Amber Heard de “Aquaman 2″ supera 4 millones de firmas

Amber Heard en su interpretación de Mera en la saga dedicada a "Aquaman". Foto: Cortesía Warner

Con la batalla judicial entre Amber Heard y Johnny Depp en pleno auge (y siendo retransmitida incluso en directo por YouTube), la petición creada en Change.org para que Amber Heard sea despedida de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ ha superado los cuatro millones de firmas. A pesar de que el movimiento entre los fans que exige la salida de la intérprete ha ido creciendo con fuerza en los últimos meses, Warner, de momento, no tiene prevista la sustitución de la actriz.

A finales de abril, la demanda que pedía que Heard fuese despedida de la secuela de Aquaman sobrepasó los dos millones de firmas y el 3 de mayo llegó a los tres millones, lo que significa que un lapso de 11 días, las signaturas que piden que la actriz abandone el proyecto ha aumentado en un más de un millón de firmantes, lo que significa que la petición, articulada a través de Change.org, está teniendo un apoyo bastante notable.

La iniciativa no es ajena al transcurso del juicio, pues cita como uno de los motivos de la demanda por difamación que Johnny Depp interpuso contra Amber Heard. “Debido a que Heard es una maltratadora más que conocida y probada, Warner Bros y DC Entertainment deberían quitar a Heard de su proyecto cinematográfico, ‘Aquaman and the Lost Kingdom’. No deben ignorar el sufrimiento de las víctimas de ella, como tampoco deben blanquear a una maltratadora”, puede leerse en la petición.

No es la primera vez que una cantidad notable de fans expresa su deseo de que Warner expulse a la actrixde la producción, la cual ha tenido que retrasar su fecha de estreno por motivos ajenos al juicio. Ya en 2020, surgió una petición online que exigía que Warner tomase las mismas medidas con Heard que las que impuso a Depp al que apartó de ‘Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore’, tercera entrega de la saga de precuelas de Harry Potter donde daba vida al villano Grindelwald.

Aquaman - Official Trailer 1 - Now Playing In Theaters

WARNER NO SUSTITUIRÁ A AMBER HEARD

En junio de 2021, volvió a surgir otra petición que demandaba la expulsión de la intérprete de la secuela de ‘Aquaman’, que logró rebasar los dos millones de firmantes. Sin embargo, esta nueva demanda del fandom ha sido la que más fuerza ha logrado, especialmente porque coincide con la retransmisión en directo del juicio de Depp contra Heard.

A pesar del movimiento, Warner Bros no ha mostrado intención de atender estas demandas. “La verdad, no creo que vayamos a reaccionar nunca ante la mera presión de los fans”, declaró el productor Peter Safran el año pasado cuando surgió otra petición del fandom. “Toca hacer lo mejor para la película”, agregó, mostrando la intención de mantener a la actriz en la cinta.