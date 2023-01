“Pinocchio” de Del Toro, “Argentina, 1985″ y más ganadores de los Globos de Oro

Guillermo del Toro (izq.) y Mark Gustafson (der.) posan con su galardón por mejor película animada. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

La cinta “The Fabelmans”, del cineasta estadounidense Steven Spielberg, consiguió este martes el galardón a la mejor película dramática en la 80 ceremonia de los Globos de Oro celebrada en Los Ángeles.

Spielberg también logró el premio al mejor director por esta cinta, un drama autobiográfico inspirado en su niñez y juventud, mientras que la película “The Banshees of Inisherin” logró el Globo de Oro a la mejor comedia o musical.

Mejor película animada

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, por su parte, fue galardonado este martes con el Globo de Oro a la mejor película de animación por su versión de Pinocho. Del Toro, que estaba nominado en tres categorías, afirmó al recoger el premio: “Ha sido un gran año para el cine de todos los tamaños. Un año de grandes cambios, de películas ambiciosas y de películas íntimas, y por lo tanto ha sido un gran año para la animación porque la animación es cine”.

Del Toro regresó a esta ceremonia después de que en 2018 se convirtiera en el tercer director latino en conseguir el galardón de mejor director con “The Shape of Water” en estos premios organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y considerados la antesala de los Óscar.

“Pinocchio” aspiraba a ganar también los premios a la mejor banda sonora y mejor canción original, que finalmente no logró.

La película de Netflix, que es una coproducción entre Estados Unidos, México y Francia, también fue dirigida por Mark Gustafson y está basada en el cuento de Carlo Collodi, pero ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Mejor película extranjera

La cuota latinoamericana también vino por cuenta de la cinta “Argentina, 1985″, reconocida como la mejor película extranjera.

And the winner for Best Picture - Non-English Language is Argentina, 1985 #GoldenGlobes



📸 @RAVIEB pic.twitter.com/kd5tzjW0pe — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023

La película de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y que sigue el juicio contra los responsables de la dictadura en Argentina durante la década de 1980, fue la ganadora de estos premios organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

”Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella”, apuntó Mitre en el escenario al recibir el galardón, acompañado de Darín.

“Argentina, 1985″ está prenominada a los Óscar, en la categoría de mejor película extranjera, que anunciarán sus candidatos definitivos el próximo 24 de enero.

El filme de Amazon Prime Video está protagonizado también por Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski y relata el caso real del trabajo del fiscal Julio César Strassera (Darín) y su equipo en el célebre Juicio a las Juntas Militares que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados, durante la última dictadura que gobernó la Argentina hasta 1983.

Intervención de Zelenski

Entre los momentos llamativos de la ceremonia estuvo la aparición del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, quien hizo una aparición a través de una intervención grabada para defender que las futuras generaciones deberían conocer la guerra solo a través de las películas.

”La I Guerra Mundial se cobró millones de vidas, la II Guerra Mundial decenas de millones, no habrá una tercera guerra mundial. No es una trilogía”, dijo Zelensky, quien subrayó que Ucrania detendrá la agresión rusa.

Lista completa de ganadores

Mejor película dramática: Los Fabelman

Mejor actriz en una película dramática: Cate Blanchett, Tár

Mejor actor en una película dramática: Austin Butler, Elvis

Mejor película musical o comedia: The Banshees of a Inisherin (Los espíritus de la isla)

Mejor actriz en una película musical o de comedia: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Mejor actor en una película musical o de comedia: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Mejor película de animación: Pinocho, de Guillermo del Toro.

Mejor película de habla no inglesa: Argentina, 1985 (Argentina)

Mejor director: Steven Spielberg, The Fabelmans

Mejor guion: Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Mejor serie de televisión-drama: House of Dragon

Mejor actriz en una serie de televisión-drama: Zendaya, Euphoria

Mejor actor en una serie de televisión-drama: Kevin Costner, Yellowstone

Mejor serie de televisión musical o comedia: Abbott Elementary

Mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Mejor actor en una serie de televisión musical o comedia: Jeremy Allen White, The Bear

Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película para televisión: The White Lotus

Mejor actriz en una serie limitada, serie antológica o película para televisión: Amanda Seyfried, The Dropout

Mejor actor en una serie limitada, una serie antológica o una película para televisión: Evan Peters, Dahmer

An incredible performance that deserves the win for Best Actor - Limited Series, Anthology Series, or Television Motion Picture! So happy for you, Evan Peters! 🙌 #GoldenGlobes

Mejor actriz de reparto en una serie limitada, serie antológica o película de televisión: Jennifer Coolidge, The White Lotus

Mejor actor de reparto en una serie limitada, serie antológica o película para televisión: Paul Walter Hauser, Black Bird

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión de comedia musical o drama: Julia Garner, Ozark

Mejor actor de reparto en una serie de televisión de comedia musical o drama: Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor actriz de reparto en una película: Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Forever

Mejor actor de reparto en una película: Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Mejor canción original en una película: ‘Naatu Naatu,’ Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor banda sonora original en una película: Justin Hurwitz, Babylon