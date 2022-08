¿Podría volver Johnny Depp a “Animales Fantásticos”? esto responde Mads Mikkelsen

Aunque por el momento no se ha confirmado su regreso a la saga, Depp ya tiene un proyecto en el horizonte tras su mediático juicio por difamación contra Amber Heard. Foto: Cortesía

Johnny Depp fue despedido de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore tras perder su juicio por difamación contra The Sun. El actor fue sustituido en su rol de Gellert Grindelwald por Mads Mikkelsen, quien ahora ha adelantado que Depp podría volver a la saga.

Según Deadline, Mikkelsen estuvo en el Festival de Cine de Sarajevo y habló sobre lo “intimidante” que fue sustituir a Depp. “Bueno, obviamente, ahora el curso de las cosas ha cambiado, él ganó la demanda, así que veremos si regresa. Podría hacerlo”, reveló.

“Soy un gran admirador de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico. Habiendo dicho eso, no podría copiarlo. No había manera de que pudiera simplemente copiarlo, porque el papel tiene mucho de él. Sería un suicidio creativo. Tuvimos que pensar otra cosa, algo que fuera mío, y construir un puente entre él y yo. Sí, fue intimidante”, relató. “Sus fans eran muy, muy dulces, pero también muy tercos. No interactué mucho con ellos, pero pude entender por qué les rompieron el corazón”, agregó el actor.

Aunque por el momento no se ha confirmado su regreso a la saga, Depp ya tiene un proyecto en el horizonte tras su mediático juicio por difamación contra Amber Heard. El iactor dará vida a Luis XV en Jeanne du Barry, cinta dirigida por Maïwenn. Además, dirigirá una película sobre el pintor italiano Amedeo Modigliani basada en una obra de teatro de Dennis McIntyre y a partir de un guion de Jerzy y Mary Kromolowski.