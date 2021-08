¡Por fin! ya se estrenó el esperado tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home”

Esta tarde, un fragmento del tráiler de Spider-Man: No Way Home fue filtrado en la red y, con su inesperada llegada, los fans pudieron descubrir varios detalles del filme que, en su mayoría, son poco alentadores para el superhéroe, al que da vida Tom Holland.

Las reacciones en todas las redes sociales no se hicieron esperar, sin embargo, lo que los fans no sabían, es que el tráiler oficial de la película se estrenaría esta noche. No se sabe si la filtración tuvo algo que ver con la decisión de la sorpresiva llegada del adelanto, sin embargo, el video oficial ya está disponible en YouTube y es tendencia en todas partes.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Teaser Trailer (HD)

Del nuevo tráiler pueden rescatarse varios momentos importantes, como la aparición de Dr. Strange y el Doctor Octopus... o una bomba lanzada por el Duende Verde.

Aun no se sabe si la presencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire será una realidad en esta película, pues en el adelanto ambos Hombre Araña brillaron por su ausencia.