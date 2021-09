¿Por qué “Los Eternos” no detuvieron a Thanos en “Infinity War” y “Endgame”?

En el tráiler de la película aparece Dane Whitman (Kit Harington) enfrentado a Sersi (Gemma Chan) por no haber participado en algunos de los conflictos más importantes de la Tierra.

“A lo largo de los años nunca hemos interferido... hasta ahora”, se escucha en el primer tráiler de Eternals (Los Eternos). Son muchos los fans de Marvel que se han preguntado por qué los poderosos personajes que habitaban ocultos en la Tierra no frenaron a Thanos en sus ataques en Vengadores: Infinity War y Endgame. Ahora Chloé Zhao, directora de la nueva cinta, respondió al interrogante.

“El público entenderá por qué. Y no solo por qué, sino lo contrariados que les hizo sentir no interferir. Exploramos eso. Lo verán en la película. Los Eternos recibieron instrucciones de no interferir en ningún conflicto humano a menos que los Deviants estuvieran involucrados. Hay una razón por la que ese es el caso. Y esa fue la orden del líder celestial, Arishem”, reveló a Total Film la ganadora del Oscar por Nomadland.

Eternals | Marvel Studios | Teaser Tráiler Subtitulado

“Lo que me emocionó es la idea de retroceder en el tiempo y explorar la historia antes de que naciera Thanos, antes de que naciera nadie”, declaró Zhao. “¿A dónde se remonta el Universo Cinematográfico Marvel en el tiempo? Y eso nos lleva a la mitología de los Celestiales. Cualquier cosa que involucre a los Celestiales estará en un nivel de complicación a gran escala, digámoslo de esa manera”, agregó la realizadora.

Eternals está protagonizada por Richard Madden como el todopoderoso Ikaris, Gemma Chan como Sersi, amante de la humanidad, Kumail Nanjiani como Kingo, la potencia cósmica, Lauren Ridloff como el superrápido Makkari, Barry Keoghan como el distante y solitario Druig, Brian Tyree Henry como el inventor Phastos, Salma Hayek como la sabia y espiritual líder Ajak, Lia McHugh como la eternamente joven Sprite, Don Lee como el poderoso Gilgamesh y Angelina Jolie como la feroz guerrera Thena.

La nueva película del Universo Cinematográfico Marvel llegará a los cines el próximo 5 de noviembre.