La serie de televisión canadiense "Anne With an E" es una adaptación de la obra clásica de literatura infantil de 1908 “Anne of Green Gables” de Lucy Maud Montgomery y cuenta la historia de una niña huérfana de 13 años que es enviada por error a vivir con los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert a la Isla del Príncipe Eduardo en la década de 1890.