Premios Emmy 2025 en vivo: minuto a minuto de la ceremonia

Los Premios Emmy, que son el máximo galardón de la televisión estadounidense, celebran cada año lo mejor de la industria en categorías que abarcan desde series dramáticas y comedias hasta miniseries, realities y programas de variedades. Organizados por la Academia de Televisión, estos premios son considerados el equivalente televisivo de los Oscar en el cine, y han sido durante más de setenta años un símbolo de talento, creatividad e innovación en la pantalla chica.

La actriz lució un vestido strapless color crema.

La cantante y actriz cautivó con un look elegante de Louis Vuitton.

Nominado a ‘Mejor actor de reparto’ por Severance. Sobre la opción de una tercera temporada dijo: “No queremos dar muchas respuestas porque se pierde la emoción”.

El actor está nominado a ‘Mejor actor de drama’ por The Pitt.

La actriz habló del talento que rodea los Premios Emmy. “Me siento un poco más aclimatada con tantas personas exitosas”.

El actor habla de su nominación en la categoría ‘Mejor dirección de serie dramática‘. “Fue muy divertido trabajar en el guion, Fue muy retador. Estamos aquí para hacer lo que amamos”, dijo en TNT América Latina.

Como es tradición, antes de la entrega de premios, diferentes personalidades desfilan por la alfombra roja y conceden entrevistas a los diferentes medios de comunicación presentes.

Algunas de las celebridades presentes son: Lisa; Ben Stiller, nominado en la categoría ‘Mejor dirección de serie dramática’ por 'Severance‘; Kathy Bates, nominada como ‘Mejor actriz de serie dramática’ por ‘Matlock’; entre otros.