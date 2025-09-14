Premios Emmy 2025 en vivo: minuto a minuto de la ceremonia

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Los Premios Emmy, que son el máximo galardón de la televisión estadounidense, celebran cada año lo mejor de la industria en categorías que abarcan desde series dramáticas y comedias hasta miniseries, realities y programas de variedades. Organizados por la Academia de Televisión, estos premios son considerados el equivalente televisivo de los Oscar en el cine, y han sido durante más de setenta años un símbolo de talento, creatividad e innovación en la pantalla chica.
Scarlett Johansson
La actriz lució un vestido strapless color crema.
Selena Gómez luce un vestido rojo
La cantante y actriz cautivó con un look elegante de Louis Vuitton.
Pedro Pascal lució un traje blanco
John Turturro
Nominado a ‘Mejor actor de reparto’ por Severance. Sobre la opción de una tercera temporada dijo: “No queremos dar muchas respuestas porque se pierde la emoción”.
Noah Wyle y Sara Wells.
El actor está nominado a ‘Mejor actor de drama’ por The Pitt.
Sharon Horgan estuvo nominada 4 veces en estos premios
La actriz habló del talento que rodea los Premios Emmy. “Me siento un poco más aclimatada con tantas personas exitosas”.
Ben Stiller nominado por
El actor habla de su nominación en la categoría ‘Mejor dirección de serie dramática‘. “Fue muy divertido trabajar en el guion, Fue muy retador. Estamos aquí para hacer lo que amamos”, dijo en TNT América Latina.
Alfombra roja
Como es tradición, antes de la entrega de premios, diferentes personalidades desfilan por la alfombra roja y conceden entrevistas a los diferentes medios de comunicación presentes.
Algunas de las celebridades presentes son: Lisa; Ben Stiller, nominado en la categoría ‘Mejor dirección de serie dramática’ por 'Severance‘; Kathy Bates, nominada como ‘Mejor actriz de serie dramática’ por ‘Matlock’; entre otros.