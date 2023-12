Premios Óscar 2024: la Academia reveló la preselección de 10 categorías

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado el listado de las películas preseleccionadas que posiblemente serán nominadas para los Premios Óscar 2024. Foto: GettyImages - GettyImages

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado este jueves las películas que se han preseleccionado para participar en la 96.ª edición de los Premios Óscar 2024.

Entre Largometraje Documental, Cortometraje Documental, Largometraje Internacional, Maquillaje y peinado, Música Original, Canción Original, Cortometraje de Animación, Cortometraje de Acción en Vivo, Sonido y Efectos Visuales, el jurado tendrá que elegir cinco producciones que serán nombradas oficialmente con las demás categorías el próximo 23 de enero.

La 96.ª edición de los Premios Óscar se desarrollará el 11 de marzo en el Dolby Theatre de Los Angeles, Estados Unidos, que por dos décadas ha sido el escenario para la ceremonia que premia lo más destacado del séptimo arte cada año.

Largometraje Documental

Quince películas avanzarán en la categoría de Largometraje Documental de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Ciento sesenta y siete películas fueron elegibles en la categoría. Los miembros de la Rama Documental votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las películas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

“American Symphony”

“Apolonia, Apolonia”

“Beyond Utopia”

“Bobi Wine: The People’s President”

“Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy”

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“Going to Mars: The Nikki Giovanni Project”

“In the Rearview” “Stamped from the Beginning”

“Still: A Michael J. Fox Movie”

“A Still Small Voice” “32 Sounds”

“To Kill a Tiger”

“20 Days in Mariupol”

Cortometraje Documental

Quince películas avanzarán en la categoría de Cortometraje Documental de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Ciento catorce películas calificadas en la categoría. Los miembros de la Rama Documental votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las películas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Bear” “Between Earth & Sky”

“Black Girls Play: The Story of Hand Games”

“Camp Courage” “Deciding Vote”

“How We Get Free”

“If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis”

“Island in Between”

“The Last Repair Shop”

“Last Song from Kabul”

“Nǎi Nai & Wài Pó”

“Oasis”

“Wings of Dust”

Largometraje Internacional

Quince películas avanzarán a la siguiente ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional de la 96ª edición de los Premios de la Academia. En la categoría fueron elegibles películas de 88 países y regiones.

Los miembros de la academia de todas las ramas fueron invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben haber cumplido con un requisito mínimo de visualización para poder votar en la categoría.

En la ronda de nominaciones, los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a participar y deben ver las 15 películas preseleccionadas para votar.

Las películas, enumeradas en orden alfabético por país, son:

Armenia, “Amerikatsi”

Bután, “The Monk and the Gun”

Dinamarca, “The Promised Land”

Finlandia, “Fallen Leaves”

Francia, “The Taste of Things”

Alemania, “The Teachers’ Lounge”

Islandia, “Godland”

Italia, “Io Capitano”

Japón, “Perfect Days”

México, “Totem”

Marruecos, “The Mother of All Lies”

España, “Society of the Snow”

Túnez, “Four Daughters”

Ucrania, “20 Days in Mariupol”

Reino Unido, “The Zone of Interest”

Maquillaje y peinado

Diez películas avanzarán en la categoría de Maquillaje y Peluquería de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Todos los miembros de la rama de maquilladores y peluqueros de la Academia serán invitados a ver extractos y entrevistas con los artistas de cada una de las películas preseleccionadas el domingo 14 de enero de 2024. Los miembros de la rama votarán para nominar cinco películas para la consideración final del Óscar.

Las películas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

“Beau Is Afraid”

“Ferrari”

“Golda”

“Killers of the Flower Moon”

“The Last Voyage of the Demeter”

“Maestro”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“Society of the Snow”

Música Original

Quince partituras avanzarán en la categoría de Música Original de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Ciento cuarenta y ocho partituras fueron elegibles en la categoría. Los miembros de la Rama de Música votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las partituras, ordenadas alfabéticamente por título de la película, son:

“American Fiction”

“American Symphony”

“Barbie”

“The Boy and the Heron”

“The Color Purple”

“Elemental”

“The Holdovers”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“Saltburn”

“Society of the Snow”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“The Zone of Interest”

Canción Original

Quince canciones avanzarán en la categoría de Canción Original de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Noventa y cuatro canciones fueron elegibles en la categoría. Los miembros de la Rama de Música votan para determinar la lista corta y los nominados.

Las canciones originales, junto con la película en la que aparece cada canción, se enumeran a continuación en orden alfabético por título de la película:

“It Never Went Away” from “American Symphony”

“Dear Alien (Who Art In Heaven)” from “Asteroid City”

“Dance The Night” from “Barbie”

“I’m Just Ken” from “Barbie”

“What Was I Made For?” from “Barbie”

“Keep It Movin’” from “The Color Purple”

“Superpower (I)” from “The Color Purple”

“The Fire Inside” from “Flamin’ Hot”

“High Life” from “Flora and Son”

“Meet In The Middle” from “Flora and Son”

“Can’t Catch Me Now” from “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”

“Wahzhazhe (A Song For My People)” from “Killers of the Flower Moon”

“Quiet Eyes” from “Past Lives”

“Road To Freedom” from “Rustin”

“Am I Dreaming” from “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Cortometraje de Animación

Quince películas avanzarán en la categoría de Cortometraje de Animación de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Noventa y tres películas calificaron en la categoría. Los miembros de la Subdivisión de Cortometrajes y Largometrajes de Animación votan para determinar la lista de finalistas y los nominados.

Las películas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

“Boom”

“Eeva”

“Humo (Smoke)”

“I’m Hip”

“A Kind of Testament”

“Koerkorter (Dog Apartment)”

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Once upon a Studio”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“Pete”

“27″

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

“Wild Summon”

Cortometraje de Acción en Vivo

Quince películas avanzarán en la categoría de Cortometrajes de Imagen Real de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Ciento ochenta y siete películas calificadas en la categoría. Por primera vez, los miembros de la Academia de todas las ramas fueron invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben haber cumplido con un requisito mínimo de visualización para poder votar en la categoría.

En la ronda de nominaciones, los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a participar y deben ver las 15 películas preseleccionadas para votar.

Las películas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

“The After”

“The Anne Frank Gift Shop”

“An Avocado Pit”

“Bienvenidos a Los Angeles”

“Dead Cat”

“Good Boy”

“Invincible”

“Invisible Border”

“Knight of Fortune”

“The One Note Man”

“Red, White and Blue”

“The Shepherd”

“Strange Way of Life”

“The Wonderful Story of Henry Sugar”

“Yellow”

Sonido

Diez películas avanzarán en la categoría Sonido de la 96ª edición de los Premios de la Academia. Todos los miembros elegibles de Sound Branch votan para determinar la lista corta y los nominados. Los miembros de la Academia serán invitados a ver extractos de cada una de las películas preseleccionadas a partir del jueves 11 de enero de 2024 en el área de la Bahía de San Francisco, seguido de Londres, Los Ángeles y Nueva York. Los miembros de la rama votarán para nominar cinco películas para la consideración final del Óscar.

Las películas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

“Barbie”

“The Creator”

“Ferrari”

“The Killer”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“The Zone of Interest”

Efectos Visuales

Diez películas siguen compitiendo en la categoría de Efectos Visuales para la 96ª edición de los Premios de la Academia. El Comité Ejecutivo de la Subdivisión de Efectos Visuales determinó la lista corta. Todos los miembros de la Rama de Efectos Visuales serán invitados a ver extractos y entrevistas con los artistas de cada una de las películas preseleccionadas el sábado 13 de enero de 2024. Los miembros de la rama votarán para nominar cinco películas para la consideración final del Óscar.

Las películas, ordenadas alfabéticamente por título, son:

“The Creator”

“Godzilla Minus One”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3″

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

“Poor Things”

“Rebel Moon – Part One: A Child of Fire”

“Society of the Snow”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”