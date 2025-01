Premios Óscar 2025: ¿dónde ver las películas nominadas?

"Emilia Pérez", "Cónclave", "El brutalista" y "Wicked" lideran las nominaciones en los Premios Óscar 2025. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Alien: Romulus

Nominada a Mejores efectos visuales. Disponible en Disney+.

Anora

Nominada a Mejor película, Mejor director - Sean Baker, Mejor actriz principal- Mikey Madison, Mejor actor de reparto - Yura Borisov, Mejor guion original y Mejor montaje. Se estrena en salas el 30 de enero.

El Aprendiz

Nominada a Mejor actor principal - Sebastian Stan y Mejor actor de reparto - Jeremy Strong. Disponible para comprar o rentar en Apple TV, Google Play y Claro Video.

Better Man: La Historia De Robbie Williams

Nominada a Mejores efectos visuales. Se estrena en salas el 6 de marzo.

El brutralista

Nominada a Mejor película, Mejor director - Brady Corbet, Mejor actor principal - Adrien Brody, Mejor actor de reparto - Guy Pearce, Mejor actriz de reparto - Felicity Jones, Mejor guion original, Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora. Se estrena en salas el 6 de febrero.

Un completo desconocido

Nominada a Mejor película, Mejor director - James Mangold, Mejor actor principal - Timothée Chalamet, Mejor actor de reparto - Edward Norton, Mejor actriz de reparto - Monica Barbaro, Mejor guion adaptado, Mejor diseño de vestuario y Mejor sonido. Se estrena en salas el 20 de febrero.

Cónclave

Nominada a Mejor película, Mejor actor principal - Ralph Fiennes, Mejor actriz de reparto - Isabella Rossellini, Mejor guion adaptado, Mejor montaje, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción y Mejor banda sonora. Se estrena en salas el 20 de febrero.

Duna: Parte Dos

Nominada a Mejor película, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejores efectos visuales y Mejor sonido. Disponible en Max.

Elton John: Never Too Late

Nominada a Mejor canción original - “Never Too Late”. Disponible en Disney+.

Emilia Pérez

Nominada a Mejor película, Mejor dirección - Jacques Audiard, Mejor actriz principal - Karla Sofía Gascón, Mejor actriz de reparto - Zoe Saldaña, Mejor guion adaptado, Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor sonido, Mejor banda sonora, Mejor canción original - “El Mal” y “Mi Camino”, y Mejor película internacional (Francia). Actualmente en salas de cine.

Flow

Nominada a Mejor película animada y Mejor película internacional (Letonia). Se estrena en salas el 20 de febrero.

La chica de la aguja

Nominada a Mejor película internacional (Dinamarca). Disponible desde hoy en MUBI.

Gladiador II

Nominada a Mejor diseño de vestuario. Disponible para comprar o rentar en Apple TV, Google Play y Claro Video.

Aún estoy aquí

Nominada a Mejor película, Mejor actriz principal - Fernanda Torres y Mejor película internacional (Brasil). Se estrena en salas el 13 de febrero.

Intensamente 2

Nominada a Mejor película animada. Disponible en Disney+.

El planeta de los simios: nuevo reino

Nominada a Mejores efectos visuales. Disponible en Disney+.

Maria Callas

Nominada a Mejor fotografía. Se estrena en salas el 6 de febrero.

Nosferatu

Nominada a Mejor fotografía, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción, y Mejor maquillaje y peluquería. Actualmente en salas de cine.

Un dolor real

Nominada a Mejor actor de reparto - Kieran Culkin y Mejor guion original. Actualmente en salas de cine.

La semilla del fruto sagrado

Nominada a Mejor película internacional (Alemania). Se estrena en salas el 20 de febrero.

Septiembre 5

Nominada a Mejor guion original. Se estrena en salas el 27 de febrero.

Sing Sing

Nominada a Mejor actor principal - Colman Domingo, Mejor guion adaptado y Mejor canción original - “Like a Bird”. Fecha de estreno en salas por anunciar.

The Six Triple Eight

Nominada a Mejor canción original - “The Journey”. Disponible en Netflix.

La sustancia

Nominada a Mejor película, Mejor directora - Coralie Fargeat, Mejor actriz principal - Demi Moore, Mejor guion original, y Mejor maquillaje y peluquería. Disponible en MUBI.

Sugarcane

Nominada a Mejor documental. Disponible en Disney+.

Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Nominada a Mejor película animada. Disponible en Netflix.

Wicked

Nominada a Mejor película, Mejor actriz principal - Cynthia Erivo, Mejor actriz de reparto - Ariana Grande, Mejor montaje, Mejor diseño de vestuario, Mejor diseño de producción, Mejor maquillaje y peluquería, Mejores efectos visuales, Mejor sonido y Mejor banda sonora. Actualmente en salas.

Robot Salvaje

Nominada a Mejor película animada, Mejor sonido y Mejor banda sonora. Disponible para comprar o rentar en Apple TV, Google Play y Claro Video.

Películas como “Black Box Diaries”, “A Different Man”, “Memoria de un caracol”, “Nickel Boys”, “No Other Land”, “Porcelain War” y “Soundtrack to a Coup d’État“, aún no están disponibles para Colombia ni se ha anunciado una fecha de estreno por parte de alguna distribuidora.