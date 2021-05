La medida llega tras años de críticas por la falta de diversidad entre los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y entre los nominados y ganadores.

La Academia de Cine de Hollywood anunció que introducirá nuevas reglas de elegibilidad con el fin de impulsar la diversidad entre los nominados a los premios Óscar. (Recordar: Academia de Hollywood se declara “apenada” por los Óscar “muy blancos”).

La medida llega tras años de críticas por la falta de diversidad entre los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y entre los nominados y ganadores de los Óscar.

"Para asegurar una representación más diversa", se creará un nuevo grupo de trabajo "para desarrollar e implementar nuevas normas de representación e inclusión para la elegibilidad de los Óscar", dijo la organización en un comunicado.

Las medidas no afectarán a las películas en competición este año.

La Academia evitó dar detalles sobre las nuevas normas, pero dijo que los cambios tienen por objeto “fomentar prácticas de contratación y representación equitativas dentro y fuera de la pantalla”.

También se realizarán una serie de paneles de discusión sobre diversidad, incluyendo una charla presentada por Whoopi Golberg, sobre "el impacto duradero de los tópicos racistas y los estereotipos dañinos en las películas de Hollywood".

Los cambios se anunciaron luego de las protestas masivas contra el racismo que se extendieron por Estados Unidos, y fueron replicadas en otros países, tras el asesinato de George Floyd cuando estaba bajo custodia policial en Minneapolis el 25 de mayo.

La admisión anual de nuevos miembros alcanzó el 50% de mujeres por primera vez en 2019, mientras que la membresía no blanca se ha duplicado en cinco años.

Pero menos de un tercio admitido eran personas no blancas.

"Para cumplir verdaderamente con este momento, debemos reconocer cuánto más hay que hacer y debemos escuchar, aprender, aceptar el desafío y responsabilizaron a nosotros mismos y a nuestra comunidad", dijo el presidente de la Academia, David Rubin.

Diez nominadas al premio a mejor película en 2022

La 94 edición de los Óscar, que se celebrará en 2022 para distinguir lo mejor del cine de 2021, contará con diez cintas nominadas al premio a la mejor película.

La Academia cerró así el baile respecto al número de candidatas al máximo galardón de los Óscar que se dio en los últimos años.

La ceremonia de 2009 (sobre las cintas de 2008) fue la última de la época contemporánea de estos galardones en la que solo hubo cinco nominadas al Óscar a la mejor película, mientras que en la pasada década el número de aspirantes osciló entre las ocho y las diez en cada gala.

En la 92 edición de los Óscar, que se celebró el pasado 9 de febrero, "Parasite" se impuso en la categoría reina a otras ocho nominadas: "1917", "Once Upon a Time... in Hollywood", "The Irishman", "Ford v Ferrari", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women" y "Marriage Story".

Por otro lado, a finales de abril, la Academia efectuó una serie de cambios en las reglas de los Óscar para adaptarlos al extraordinario contexto del coronavirus que mantiene cerrados la gran mayoría de cines del planeta.

Así, se aprobó una excepción para permitir que películas que no se hayan proyectado en los cines puedan ser candidatas a estos galardones.

"Hasta nuevo aviso, y solo para la 93 edición, las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital -streaming-, podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad", detallaron.

Se trata de la primera vez que los organizadores de los Óscar acceden a esta medida, que dejaría de aplicarse una vez que las autoridades federales, estatales y locales permitan la reapertura de cines.

Hasta ahora, la normativa exigía que las cintas aspirantes a los Óscar se proyectasen en cines del condado de Los Ángeles y durante al menos siete días consecutivos, algo que, por ejemplo, Netflix tuvo que hacer para que “Roma” (2018) o “Marriage Story” (2019) entrasen en concurso.