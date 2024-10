Presentador de “Lo sé todo” confirma que el programa llega a su final

Alejandra Serje, Ariel Osorio y Ómar Vásquez, presentadores de 'Lo sé todo'. Foto: Instagram/@soyomarvasquez

En la emisión de este lunes 30 de septiembre, el presentador Ariel Osorio anunció que el programa “Lo sé todo”, de Canal 1, llegó a su fin. Entre lágrimas, el “Gordo”, como es conocido el conductor, contó que luego de seis años de emisión ininterrumpida, él y sus compañeros de set, se despedirán de las pantallas.

“Hemos sido un canal de conexión importante y hemos contribuido a la industria durante todos estos años. Aunque existe esperanza y la posibilidad de volver a conectarnos, la verdad es que no sabemos qué nos depara el futuro”, dijo Osorio.

A reglón seguido, el conductor, que no reveló mayores detalles sobre las razones por las que el programa saldrá del aire, agradeció a sus compañeros y a los televidentes: “Sin embargo, queremos expresarles cuánto los apreciamos. Gracias por recibirnos y acompañarnos durante casi siete años, su apoyo ha sido invaluable para nosotros. Agradecemos a Oswaldo Martínez, por estar siempre con nosotros, por acompañarnos en cada paso, especialmente en estos tiempos de incertidumbre”.

Asimismo, Osorio se refirió al futuro de sus proyectos: “Agradecemos también al canal por permitirnos llegar hasta aquí, incluso en medio de situaciones complicadas. Este momento nos duele, pero entendemos que las circunstancias son complejas y, a veces, escapan de nuestro control. Queremos dejar claro que esto no es un adiós definitivo, sino un ´hasta luego´. Mantendremos el contacto, ya que esta no será una despedida rotunda, continuamos conectados”.

Oswaldo Martínez, director del programa, también se pronunció y exaltó el trabajo del presentador y el resto del equipo de trabajo. “Queremos destacar el enorme talento que existe en nuestro equipo, como el ‘Gordito’, que nos emociona con su habilidad y dedicación. A él y a todos los que nos han apoyado, les agradecemos de corazón por llevarnos siempre la información y por compartir con nosotros sus talentos”, manifestó.

La presentadora Alejandra Serje, también con lágrimas, dijo que esta era una situación complicada y que no esperaban que no sucediera. “No es fácil este momento tan complicado para nosotros, pero quiero agradecer a todos los televidentes que han estado con nosotros durante este tiempo. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos”.

Esta noticia confirma los rumores que indicaban que programa llegaría a su fin. Según el periodista Carlos Ochoa, la franja del programa de entretenimiento fue vendido a otro medio. No obstante, no hay nada confirmado.