Primer vistazo al episodio de estreno de “Mr. Corman”, la nueva serie de Apple TV+

Escrita, dirigida, producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt (“ 500 Días con Ella”, “El Origen”, “Un atrevido don Juan” ), la historia sigue los días y las noches de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio.

Apple TV+ compartió un adelanto del primer episodio de Mr. Corman, que se estrena a nivel mundial el viernes 6 de agosto, seguido de un nuevo episodio semanal todos los viernes, exclusivamente en Apple TV+. Con una mejor suerte, mejores elecciones y mejor postura... Josh Corman podría haber sido una estrella de rock. Ahora, enseña en quinto grado y aunque ama a sus alumnos, aún lucha por encontrar la felicidad y el significado en un mundo en donde no encaja. En el episodio de estreno, Good Luck, Josh tiene mucho que agradecer, pero simplemente no siempre se siente así. En el episodio 2, “Don’t Panic”, la respiración de Josh está bien, muchas gracias.

Mr. Corman — First Look Featurette | Apple TV+

Acerca de Mr. Corman

Escrita, dirigida, producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt (“500 Días con Ella”, “El Origen”, “Un atrevido don Juan”), Mr. Corman sigue los días y las noches de Josh Corman, un artista de corazón pero no de oficio. Las cosas no han ido como él quería últimamente - su sueño de toda la vida de tener una carrera en la música no dio resultado y se encuentra enseñando quinto grado en una escuela en el Valle de San Fernando, su ex-prometida Megan lo dejó y su amigo de la escuela secundaria se mudó con él. +

Consciente de que tiene mucho que agradecer, Josh lucha a pesar de todo en contra de los sentimientos universales de ansiedad, dudas, soledad y egoísmo. Oscuramente divertida, extrañamente hermosa y profundamente llena de sentimiento, esta comedia dramática habla por nuestra generación contemporánea de 30 y tantos: ricos con buenas intenciones, pobres con préstamos estudiantiles trabajando para convertirse en adultos en algún momento antes de ser personas mayores.

Mr. Corman — Official Trailer | Apple TV+

Además de Gordon-Levitt, Mr. Corman está protagonizada por Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward y Hector Hernández.

La serie marca el regreso a la televisión de Gordon-Levitt, quien creció en la pantalla chica con papeles en múltiples series, más notablemente en la comedia de NBC de larga duración 3rd Rock from the Sun.

Producida para Apple TV+ por A24, Mr. Corman fue creada, dirigida y producida por Joseph Gordon-Levitt junto con Bruce Eric Kaplan, Ravi Nandan e Inman Young. Pamela Harvey-White se desempeña como productora.