Primeras imágenes de “Vikings: Valhalla”, el spin-off de “Vikingos” que prepara Netflix

Tras el final de la serie el pasado enero con el estreno de la sexta temporada, el mundo de Vikingos se expandirá con Vikings: Valhalla, spin-off que ya rueda Netflix. La producción aún no tiene fecha de estreno, pero la plataforma lanzó un vídeo detrás de las cámaras.

Le puede interesar: “Vikingos”: algunos personajes vinculados con la historia real

Si bien el adelanto no da información sobre la trama, sí muestra un vistazo a lo que será la estética de la ficción. En el clip se pueden ver varios enormes barcos vikingos y los entresijos de la grabación de una gran batalla.

Set sail behind the scenes of Vikings: Valhalla #GeekedWeek pic.twitter.com/gr3RCCsbjJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

“Vikings: Valhalla comienza a principios del siglo XI y narra las legendarias aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás hayan existido: Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres abrirán el camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo en constante cambio y evolución”, reza la sinopsis de la serie.

Le puede interesar: “Vikingos”: cinco misterios que el final de la serie debe resolver

La producción creada por Jeb Stuart estará ambientada un siglo después de los hechos relatados en Vikingos, que llegó a su fin en 2020 tras seis temporadas. El spin-off estará protagonizado por Sam Corlett como Leif Eriksson, Frida Gustavsson como Freydis Eriksdotter, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Olaf Haraldsson y David Oakes como Earl Godwin, entre otros.

”Decidimos que Valhalla no podía continuar con la historia de mi serie porque me había ocupado, de una forma u otra, de casi todos mis personajes principales y no quería inventar otros nuevos”, explicó Michael Hirst, creador de Vikingos, a ET.

Le puede interesar: “Vikingos”: con emotivos mensajes se despidieron sus actores de la famosa serie

“Quiero asegurarme de que seguirá teniendo las mismas cualidades, pero también poseerá otras para distinguir ambas series: que esté llena de poesía y espiritualidad y también que ames a los personajes”, con