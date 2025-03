“Priscilla”, “Supergirl”, “Cuando nadie nos ve” y otros estrenos de Max en marzo

Estos son los estrenos de Max para marzo. Foto: Cortesía

SERIES

THE RIGHTEOUS GEMSTONES (temporada 4)

HBO Original / Serie

Estreno: 9 de marzo

Sinopsis: La serie sigue a una familia de teleevangelistas mundialmente famosa, marcada por una larga tradición de excesos, ambición y filantropía. A pesar de sus constantes disputas, los lazos entre los Gemstone son inquebrantables. En esta temporada, su codependencia será puesta a prueba mientras intentan avanzar sin renunciar a su legendario pasado.

Elenco: El elenco de la cuarta temporada incluye a Danny McBride como Jesse Gemstone, Adam Devine como Kelvin Gemstone, John Goodman como Eli Gemstone, Edi Patterson como Judy Gemstone, Cassidy Freeman como Amber Gemstone, Tim Baltz como BJ, Tony Cavalero como Keefe Chambers, Greg Alan Williams como Martin Imari, Skyler Gisondo como Gideon Gemstone, Walton Goggins como Baby Billy Freeman, Jennifer Nettles como Aimee-Leigh Gemstone, además de James DuMont, Jody Hill, Troy Hogan, Valyn Hall, Kelton DuMont, Gavin Munn, Megan Mullally, Arden Myrin y Seann William Scott.

Créditos: Creada y escrita por Danny McBride, quien también dirige y produce la serie junto a Jody Hill, David Gordon Green y Jonathan Watson. La producción ejecutiva está a cargo de John Carcieri, Jeff Fradley y Brandon James, con David Brightbill como productor. Kevin Barnett, Edi Patterson y Chris Pappas participan como productores consultores.

CUANDO NADIE NOS VE

Max Original / Serie

Estreno: 7 de marzo

Sinopsis: La trama se desarrolla durante la Semana Santa de 2024 en Morón de la Frontera, un pueblo de Sevilla situado junto a la base área del ejército estadounidense, donde conviven con naturalidad la forma de vida americana con las tradiciones de la Andalucía profunda. Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú) es una sargento de la Guardia Civil que investiga el insólito suicidio de un vecino y unos extraños sucesos acaecidos en la primera procesión de Semana Santa. Magaly Castillo (Mariela Garriga) es una agente especial del ejército de Estados Unidos enviada a la base de Morón para averiguar el paradero de un soldado americano desaparecido que parece estar relacionado con los negocios ocultos del Coronel Seamus Hoopen (Ben Temple), máximo responsable de la base área. El solitario policía militar, sargento Andrew Taylor (Austin Amelio), acompaña a Magaly en sus pesquisas. Enseguida descubren que ambas investigaciones están conectadas, que el caso es más complejo de lo que inicialmente habían supuesto y que involucra tanto a vecinos de Morón como a militares americanos de la cercana base.

Elenco: Maribel Verdú, Mariela Garriga, Ben Temple, Austin Amelio, Abril Montilla, Lucía Jiménez, Numa Paredes, María Alfonsa Rosso, Eloy Azorín, Virginia de Morata, Carlos Beluga, Lorca Prada y Ana María Vivancos completan el reparto de la serie.

Créditos: Antonio Asensio, Paloma Molina y Salvador Yagüe son los productores ejecutivos de Zeta Studios. Alberto Carullo, Antonio Trashorras y David Ocaña son los productores ejecutivos de Warner Bros. Discovery. Los servicios de producción de la serie corren a cargo de Cuando Nadie Nos Ve La Serie, S.L., filial de Zeta Studios, para Warner Bros. Discovery.

PRODUCCIONES ORIGINALES LATINOAMERICANAS

BATEAU MOUCHE: EL NAUFRAGIO DE LA JUSTICIA

Serie Documental

Estreno: 18 de marzo

Sinopsis: La serie documental dividida en 3 episodios, reconstruye los acontecimientos de la fatídica noche en que el Bateau Mouche IV se hundió, resultando en la muerte de 55 personas, incluida la actriz Yara Amaral. El caso, que se ha convertido en un símbolo de impunidad en el país, sigue en los tribunales, con un proceso marcado por idas y vueltas e investigaciones sobre fraudes e irregularidades. Además de las cuestiones legales, la tragedia planteó debates sobre seguridad, supervisión y responsabilidad.

Elenco: Filmada en Río de Janeiro, la producción revisa el impacto del naufragio a través de imágenes de archivo y más de 30 entrevistas exclusivas con sobrevivientes, familiares de las víctimas, abogados, expertos y pescadores involucrados en el rescate. Entre los testimonios inéditos están los relatos de Fátima Bernardes, Malu Mader y Bernardo Amaral, hijo de Yara Amaral.

Créditos: BATEAU MOUCHE: EL NAUFRAGIO DE LA JUSTICIA es una coproducción entre HBO y Producing Partners. La serie está dirigida y producida por Tatiana Issa y Guto Barra, con guion de Guto Barra y Renata Amato y supervisión de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti y Patrício Diaz por cuenta de Warner Bros. Discovery.

CULIACANAZO: HEREDEROS DEL NARCO

Max Original / Serie Documental

Estreno: 13 de marzo

Sinopsis: CULIACANAZO: HEREDEROS DEL NARCO desentrañará la tragedia, la desinformación y las consecuencias políticas que se desataron en octubre de 2019 a raíz del fallido intento de detención de uno de los hijos del líder del Cártel de Sinaloa, a Estados Unidos en 2019. Las repercusiones de esta operación desencadenaron una ola de violencia en Culiacán, así como una crisis de seguridad, que sigue tocando y afectando a miles de personas. El resultado de este evento es la exposición de las vulnerabilidades en las instituciones del país.

Créditos: Se trata de una producción Max Original de Warner Bros Discovery, producida por PAR Producciones.

PELÍCULAS

MAXXXINE

Del Cine a Max | Película

Estreno: 7 de marzo

Sinopsis: En la Hollywood de los años 80, la estrella del cine para adultos y aspirante a actriz Maxine Minx finalmente obtiene su gran oportunidad. Sin embargo, mientras un asesino misterioso acecha a las estrellas de Hollywood, un rastro de sangre amenaza con revelar su oscuro pasado.

Elenco: Charley Rowan McCain, Simon Prast, Mia Goth.

Créditos: Dirigida por Ti West.

ESCAPADA DE ESPANTO

Max Original / Película

Estreno: 13 de marzo

Sinopsis: Esta comedia sigue a la joven pareja Rohan y Josh mientras organizan un fin de semana perfecto en el campo para presentar a sus padres. Pero a medida que aumentan las tensiones entre los tradicionales Sharon y Frank y los relajados Liddy y Cliff, las familias descubren que la casa –administrada por la excéntrica Brenda– está habitada por un poltergeist de 400 años. Cuando uno de los padres queda completamente poseído, Rohan, Josh y su entrometida mejor amiga Sara deberán unir a las familias y derrotar a la entidad maligna de una vez por todas.

Elenco: El elenco está compuesto por Nik Dodani (Rohan), Brandon Flynn (Josh), Brian Cox (Frank), Edie Falco (Sharon), Lisa Kudrow (Liddy), Dean Norris (Cliff), Parker Posey (Brenda), Vivian Bang (Sara), entre otros.

Créditos: Dirigida por Craig Johnson y escrita por Kent Sublette. La producción está a cargo de Chris Bender y Jake Weiner, con producción ejecutiva de Richard Brener, Chris Pan, David Neustadter y Jared Ian Goldman.

EL PROPÓSITO

Del Cine a Max | Película

Estreno: 28 de marzo

Sinopsis: Después de graduarse de la escuela secundaria sin planes para el futuro, Isaiah recibe un impulso para empezar a tomar mejores decisiones en su vida.

Elenco: Protagonizada por Cameron Arnett, Priscilla C. Shirer, Aspen Kennedy.

Créditos: Dirigida por Alex Kendrick.

PRISCILLA

Película

Estreno: 7 de marzo

Sinopsis: Basada en el libro Elvis and Me, una mirada íntima y desconocida sobre Priscilla Presley esposa de Elvis Presley, protagonizada por Cailee Spaeny (Mare of Easttown) y Jacob Elordi (Euphorias) y dirigida por la multipremiada Sofía Coppola (Lost in translation, The virgin suicides, Marie antoinette).

Elenco: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dan Abramovici, Rodrigo Fernandez-Stoll, Tim Post, Luke Humphrey, Dagmara Domińczyk, Jorja Cadence, Emily Mitchell

Créditos: Dirigida por Sofia Coppola.

REALITY

LA FAMILIA PAUL

Max Original / Reality

Estreno: 27 de marzo

Sinopsis: Después de haber crecido frente al mundo como unos de los primeros creadores de contenido, los sensacionales Jake y Logan Paul se adentran en un terreno completamente nuevo: los realities de televisión. Dos de los atletas más grandes en el entretenimiento deportivo, el creciente imperio de los Paul incluye más de 150 millones de seguidores, una empresa revolucionaria de promoción de peleas, una marca de bebidas deportivas de rápido crecimiento, una empresa disruptiva de medios y videojuegos deportivos, una línea de cuidado personal para hombres que bate récords, y campeonatos de WWE. Durante dos décadas, las vidas de los Paul han sido muy públicas pero cuidadosamente curadas a través de la lente de internet. Ahora, con un acceso sin precedentes a la familia Paul y su círculo íntimo, LA FAMILIA PAUL revelará momentos crudos, honestos e íntimos de las vidas extraordinarias de los hermanos.

Elenco: Jake y Logan Paul.

Créditos: LA FAMILIA PAUL es una producción ejecutiva de Jake y Logan Paul; Andrew Fried, Sarina Roma y Dane Lillegard por Boardwalk; Andrew Renzi; Nick Boak y Vivian Johnson Rogowski por North of Now; Nakisa Bidarian y Jeffrey Levin; y Michael John Warren, quien también dirige.

ANIMACIÓN ADULTA

YOLO: SOLO SE VIVE UNA VEZ (temporada 3)

Adult Swim / Serie

Estreno: 10 de marzo

Sinopsis: Siguiendo las temporadas anteriores, YOLO: Crystal Fantasy y YOLO: Silver Destiny, la nueva entrega trae de vuelta a Sarah (Sarah Bishop) y Rachel (Todor Manojlovic) en historias aún más surrealistas y divertidas en Wollongong, su ciudad natal, llena de personajes extraños e inolvidables.

Créditos: Es una producción de Adult Swim en colaboración con Princess Pictures.

TEMPORADA DE PREMIOS

La Temporada de Premios en TNT y Max reúne al público de América Latina en torno a los eventos en vivo más emocionantes de la industria de la música, el cine y las series, mostrando los momentos culturales más imperdibles del mundo.

La 97ª entrega de los OSCARS®, el evento más prestigioso del cine, se transmitió en vivo por TNT y Max en Latinoamérica el 2 de marzo a las 7:00 PM hora Colombia. La transmisión comenzó con el pre-show especial desde la alfombra roja, PUNTO DE ENCUENTRO, a partir de las 6:00 PM hora Colombia, con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky. La ceremonia contó con los comentarios de Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento, con traducción en vivo de Flor Coianis y Carlos Arroyo.

PELÍCULAS

Lotería Fatal – 14 de marzo

After: Amor Infinito – 21 de marzo

SERIES

Supergirl (temporada 1, 2, 3, 4, 5 y 6) - 19 de marzo

Reformed – 28 de marzo

DOCUMENTALES

Demonios de Hollywood – 24 de marzo

REALITIES

Vecinos en Guerra – 18 de marzo

Gran-diosa (temporada 11) - 30 de marzo

La Gran Familia Derrico (temporada 5) - 11 de marzo

I Love a Mama’s Boy (temporada 4) - 18 de marzo

AVENTURA

Ed Stafford: Campamento Salvaje – 3 de marzo

Gold Rush (temporada 15) - 14 de marzo

COCINA

Cocinando al Aire Libre (temporada 2) - 5 de marzo

Cocina en la Granja (temporada 12) - 26 de marzo

Campeonato de Reposteros: Delicias de Primavera (temporada 9) - 19 de marzo

HOGAR

Operación Alaska (temporada 10) - 4 de marzo

Las Renovadoras (temporada 9) - 5 de marzo

Hermanos a la Obra: Amo Mi Hogar – 5 de marzo

SALUD

The (M) Factor: Shredding the Silence on Menopause – 8 de marzo

Kilos Mortales: Mejores Amigas (temporada 3) - 12 de marzo

Clínica de la Piel (temporada 7) - 24 de marzo

CRIMEN

Revista People Investiga (temporada 8) - 3 de marzo

Cómo (No) Cometer Asesinatos – 18 de marzo

MOTORES

El Tráiler de los Holden – 25 de marzo

Las Mecánicas (temporada 12) - 12 de marzo

DEPORTES

Celtics City – 3 de marzo