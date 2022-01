Protagonistas de “This Is Us” hablan sobre el final de la serie

"This Is Us". Foto: Cortesía

This Is Us es un drama familiar que se estrenó en 2016 sin muchos bombos y platillos, pero que con el paso de los capítulos se fue volviendo importante para la audiencia. Algo así como sucedió con Big Little Lies o The Handmaid’s Tale, que sólo fueron renovadas por sus productoras cuando arrasaron en los premios Emmy, y no por los buenos comentarios de los espectadores.

This Is Us narra la historia de una familia formada por los padres Rebecca y Jack Pearson (Mandy Moore y Milo Ventimiglia), quienes pierden a uno de sus trillizos durante el parto. El médico le da un consejo a Jack que es la pieza clave de la primera temporada: poder hacer lo más parecido a una limonada con el limón más agrio que la vida le ofreció. Es así como la familia se lleva a casa a tres bebés Kevin, Kate y Randall (quien es adoptado), interpretados en la edad adulta por Justin Hartley, Chizzy Metz y Sterling K. Brown.

This Is Us | El cast nos cuenta | Star+

La primera entrega se desarrolla en varios tiempos, con el fin de presentar la evolución familiar y cómo Jack hizo todo lo posible para que sus hijos fueran “los tres grandes”. Un momento muestra a los hijos cuando son bebés y otros lo hacen cuando tienen 10, 15 y 36 años, pues la premisa del programa, según su creador, es “ver cómo el pasado influye en el presente”.

La aclamada y multipremiada serie dramática, ganadora de cuatro Premios Emmy, escrita y producida por Dan Fogelman (“Crazy, Stupid, Love”), regresa con su última entrega para dar fin a la apasionante historia que ha conquistado para siempre a sus fanáticos.

