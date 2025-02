¿Quién era Michelle Trachtenberg?: estas son sus películas y papeles más recordados

Michelle Trachtenberg, de 39 años, nació en Nueva York. Foto: Instagram - Instagram

Michelle Trachtenberg, la actriz conocida por sus papeles en series como “Buffy, la cazavampiros” y “Chica indiscreta” fue encontrada muerta este miércoles en su apartamento, según la prensa estadounidense, a sus 39 años.

Tras recibir una llamada de emergencia, la policía se desplazó hasta el departamento de la actriz en Manhattan donde la encontraron inconsciente y sin respuesta hacia las 8:00 a.m. (hora local), según el The New York Times. El equipo médico certificó su muerte.

Aunque por el momento no detalló las causas, la policía descartó que se trate de una muerte violenta. La cadena de televisión ABC News, que cita fuentes anónimas, informó de que la actriz se había sometido recientemente a un trasplante de hígado.

Estas son las películas y papeles más recordados de Michelle Trachtenberg

Nacida en Nueva York, Trachtenberg comenzó su carrera en la película “Harriet la espía” (1996), que interpretó junto a Rosie O’Donnell y en la serie infantil “La aventura de Pete y Pete”. Pero su gran oportunidad le llegó en 2000 en la serie “Buffy, la cazavampiros”, donde encarnó a Dawn, la hermana pequeña del personaje principal de Sarah Michelle Gellar, hasta 2003.

Más tarde interpretó a la villana de la alta sociedad Georgina Sparks en la exitosa serie “Gossip Girl”, de 2008 a 2012, en la que trabajó junto a Blake Lively, Penn Badgley y Leighton Meester. También trabajó en las películas “EuroTrip”, “17 Again” y “The Scribbler”. Trachtenberg hizo una serie de cameos en programas de televisión como “Weeds” y “Mercy”.