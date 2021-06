Rafael Casal: “El humor es la válvula en ‘Blindspotting’”

“Blindspotting” es una serie que retoma la historia de la película de 2018. ¿Cuál es la trama que presenta al espectador?

La serie Blindspotting se trata de un personaje llamado Ashley Rose (Jasmine Cephas Jones), quien lleva doces años de relación con su pareja, Miles (a quien interpreto), y juntos crían a su hijo, Sean. Ashley y su hijo deben lidiar con la repentina encarcelación de mi personaje y como consecuencia de esto su vida cambia abruptamente, ya que ella se ve forzada a mudarse con mi familia y reexaminar todas sus opciones, en Oakland, California.

Blindspotting | Tráiler Oficial | STARZPLAY

Cuéntenos un poco de Miles, su personaje.

Tenemos algo interesante en la serie ya que está basada en la película que Daveed Diggs y yo realizamos hace unos años atrás. El filme se centra en un personaje llamado Colin, que interpretó Diggs, y en esa historia Miles es el antagonista de Colin. El villano de la película es la policía o las fuerzas a su alrededor, que están tratando de arrastrarlo, pero Miles, en muchos sentidos, es el que pone a prueba constantemente su lealtad, qué tipo de persona quiere ser y cómo quiere evolucionar como ser humano una vez que termine su libertad condicional y qué tipo de medidas de seguridad necesitará para seguir adelante.

¿Cómo mantiene “Blindspotting” el equilibrio entre la comedia y la seriedad del asunto?

Creo que la combinación entre drama y comedia es nuestro paquete, es lo que hacemos. Daveed y yo amamos crear un mundo en el que la comedia y la tristeza coexisten, porque así es la vida. Así que para nosotros el humor es la válvula en Blindspotting. Sucede algo triste y soltamos la válvula o estamos en un momento cómico y la realidad del mundo de inmediato cae sobre ti y siempre digo: ¿cuál es esa expresión? La mayoría de la gente no tiene tiempo para lidiar con la tragedia, esto simplemente sucede en tu vida cotidiana. No te dan el día libre en el trabajo, no puedes, ya sabes, no tienes el momento de respirar. Pienso que en la mayor parte del programa la tragedia y la comedia coexisten porque Ashley no tiene un momento para respirar. Y nos encanta jugar con esta realidad, porque es muy humana.

“Blindspotting”, la película, tenía una perspectiva masculina. ¿Por qué decidieron contar la serie desde el punto de vista femenino?

Sí, creo que, al concebir una serie, sentimos que ya habíamos abordado el capítulo de la amistad de Colin y Miles, porque la película se centra en esto. Cuando retomamos esta historia queríamos ver más de Jasmine Cephas Jones. Creo que cada vez que veo la película pienso que pasaría todo este tiempo con Ashley, me da curiosidad por saber cómo es su vida. Cuando estábamos escribiendo la película muchas personas nos dijeron: “Ya que este es su primer proyecto, escriban acerca de lo que saben”. Así que creo que lo hicimos y lo hicimos muy bien. Cuando pensamos en la serie nos propusimos abordar el aspecto que no pudimos en la película, así volvimos a las mujeres protagonistas y quisimos contar sus historias en la serie.

Si tuviera que describir la primera temporada de “Blindspotting” en tres palabras, ¿cuáles serían?

Inesperada, divertidísima, desgarradora.

Blindspotting (2018 Movie) Official Trailer - Daveed Diggs, Rafael Casal

Es cocreador de esta serie y también unos de los actores principales, ¿cómo fue esta experiencia?

¡Estoy extremadamente cansado! (risas). Pero bueno, la realidad es que una serie televisiva abarca muchísimos aspectos y tienes que dar todo de ti mismo o no va a funcionar. En definitiva, no es una producción fácil de hacer, Infortunadamente no pudimos contar con más gente para que nos ayudara en ciertas tareas, pero al mismo tiempo fuimos muy afortunados de tener otros escritores y directores grandiosos. Mi tarea al final del día, aparte de los títulos que ostento y demás, es mantener unida la filosofía de la historia, es ayudar a que todo el equipo en general vea y entienda la visión creativa, lo mejor posible.

“Blindspotting” mezcla arte, música, coreografía y comedia, pero ¿cómo logra balancear esto con un tema tan serio como lo es el que trata de fondo esta producción?

La serie siempre trata de ser divertida y graciosa, pero cuando sucede una tragedia simplemente tiene que suceder y no tratamos de suavizarla. De repente, tenemos estos momentos como mágicos de danza y coreografía o esta especie de monólogos que nos ayudan a articular las circunstancias en que los personajes se encuentran… Ashley, por ejemplo, es separada de la persona con quien comparte su vida entera; es casi que arrancada de su día a día y no tiene un lugar donde poner o expresar todos esos sentimientos. Entonces, los deja frente a la cámara en estos versos o monólogos que aparecen entre escenas, porque para ella no es seguro ponerlos en otro lugar. Es así como terminamos con estos monólogos poéticos que van directamente a la cámara. Sobre las coreografías y los movimientos, pues es que son una forma de representar ese brazo o ese impacto del complejo industrial penitenciario en el mundo. Afortunadamente, tenemos estas herramientas para contar la historia a nuestro favor.