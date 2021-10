Regé-Jean Page, Tom Hardy y James Norton, favoritos para ser el nuevo James Bond

Tras el estreno de Sin tiempo para morir, última película de Daniel Craig como James Bond, los millones de seguidores de la saga se preguntan quién será el próximo agente 007. En las casas de apuestas ya suenan candidatos con fuerza y tres nombres son los favoritos. Se trata de Regé-Jean Page, el protagonista de Bridgerton; Tom Hardy, que acaba de estrenar la secuela de Venom; y James Norton, actor de la serie Happy Valley.

Así lo señalan los datos Kelbet, guía española de referencia para los aficionados a las apuestas deportivas y juegos online, que ha calculado qué intérpretes tienen más probabilidades de convertirse en el nuevo James Bond.

De esta manera, el actor de Bridgerton Regé-Jean Page tiene un 28,57% de probabilidad implícita de ser el próximo James Bond, seguido por Tom Hardy y James Norton con un 25% cada uno. Otros candidatos con una probabilidad implícita por encima del 10% son Henry Cavill (12,50%) e Idris Elba (11,11%).

El resto de los actores analizados en esta comparativa obtienen probabilidades implícitas por debajo del 10%. Esta lista incluye nombres como Michael Fassbender, Richard Madden, Cillian Murphy o Tom Hiddleston. También aparece en la lista la actriz Lashana Lynch con un 9,09%.

Tal como señala la compañía, “la probabilidad implícita es un porcentaje que representa las probabilidades de ganar una apuesta de cualquier tipo. No es que represente las probabilidades de victoria de un candidato en comparación con otros, sino que se estipula de forma independiente para cada contendiente. Se calcula tomando como referencia la ganancia establecida por los bookmakers en relación con una cantidad apostada”.

El nombre de Regé-Jean Page lleva meses sonando e incluso el intéprete ha hablado sobre estos rumores. “¿El próximo Bond? No puedo hablar de los trabajos que no estoy haciendo”, declaró a Variety. Tom Hardy también se ha pronunciado al respecto. “No sé nada sobre eso”, confesó a ET. “Pura especulación”, dijo por su parte Norton a GQ.