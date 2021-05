Regresa la “Malicia” de Carolina Gaitán

La telenovela “Flor salvaje” llega nuevamente de la mano de Telemundo Internacional. La actriz colombiana recuerda cómo fue la experiencia interpretando a su personaje en esta producción.

El mundo conoció Flor salvaje hace diez años. Su primer episodio se transmitió el 2 de agosto de 2011 y, desde entonces, la historia de Amalia Monteverde es recordada por miles de espectadores que siguieron paso a paso la trama protagonizada por la actriz venezolana Mónica Spear, a quien el elenco recuerda con gran cariño luego de que falleciera trágicamente junto a su esposo Thomas Henry Berry, en Venezuela.

En la telenovela, Mónica encarna a una mujer que debe hacerse cargo de sus tres hermanas luego de perder a sus padres y trata de huir de ese pasado tormentoso, trasladándose a Nueva Esperanza, un pequeño pueblo que se está iniciando en la industria petrolera. Estando allí, hará todo lo que esté a su alcance para proteger a sus hermanas y lograr que permanezcan a su lado, pero para eso se verá obligada a tomar el camino de la prostitución. Es allí donde recibe su apodo “Flor salvaje”.

La decisión de retransmitir la telenovela de la mano de Telemundo Internacional nace como un homenaje a la actriz, que ya era reconocida por sus interpretaciones en producciones como Mi prima Ciela, Calle luna, calle sol y La mujer perfecta, además de haber sido Miss Venezuela en el año 2004.

Flor salvaje, basada en el best seller La novia oscura, de la escritora colombiana Laura Restrepo, fue grabada en distintos escenarios de Colombia y cuenta con un diverso elenco en el que se encuentran el actor ecuatoriano Roberto Manrique, el estadounidense Tony Dalton, la venezolana Norkys Batista y la colombiana Carolina Gaitán.

Carolina llega nuevamente en el papel de Alicia “Malicia”, un personaje que marcó su vida personal y profesional y que recuerda como “uno de esos personajes que me encanta interpretar, porque no solamente estoy actuando, sino que tengo una performance en el escenario”, comenta. Aunque ya han pasado diez años desde la primera vez que Flor salvaje fue transmitida, la actriz recuerda la unión que existía entre todo el elenco, pero sobre todo tiene presente a Mónica Spear, que fue su gran amiga y compañera durante el rodaje.

“Mónica fue una dulzura, siempre estaba con su niña… era muy lindo verla ser mamá mientras era actriz. Ella lograba combinar las dos cosas de manera preciosa, teniendo en cuenta que ser protagonista de una producción como estas mientras eres mamá no es nada fácil, pero ella lo lograba siempre”, afirma Gaitán.

No era la primera vez que la actriz tenía cercanía con papeles de este estilo, pues había trabajado en varias producciones como Satanás, Zona rosa y Gabriela, giros del destino. Sin embargo, Gaitán asegura que lo que más le atrae a la hora de interpretar personajes como “Malicia” es el trabajo de campo para la construcción del personaje. “Me acerqué a trabajadoras sexuales en la realidad, todas tienen vidas distintas. De hecho, esa es una de las razones por las cuales soy actriz, porque puedo estar en los zapatos del otro y sentir empatía, independientemente de las realidades del personaje”, cuenta, y agrega que para ella es fundamental conocer la vida de sus personajes y, sobre todo, nunca juzgarlos.

Con “Malicia”, Carolina no solo tuvo la oportunidad de actuar, sino también de cantar, y esa fusión entre sus dos grandes pasiones fue lo que hizo de este personaje una experiencia especial, asegurando que los espectadores verán a una mujer con talento, un performance digno de admirar y además muy sensible, resaltando que es la cuota colombiana dentro del ramillete de mujeres que componen el elenco.

“Con la cadena Telemundo he hecho dos personajes que son cantantes. Después de ‘Malicia’ interpreté a Lola Calvo en Celia, con este rol me gané mi primer premio Tu Mundo de la cadena Telemundo. ‘Malicia’ y Lola Calvo podrían parecerse porque son cantantes, pero son universos completamente distintos. Lola Calvo es una mujer cubana y su historia se desarrolla en los años setenta… es otra ambientación con diferente trama, pero a ambos personajes los disfruté mucho”, apunta Gaitán.

Aunque otros papeles vinieron después de “Malicia”, la actriz comenta que para ella es crucial que cada personaje sea auténtico, que no tenga similitudes con interpretaciones que haya hecho ya. “Lo último que quisiera en mi historia como artista es repetirme. A la hora de crear otro personaje siento que cada uno dista mucho del otro. Es genial ver cuando los actores son versátiles, porque realmente se transforman y construyen universos diversos y distintos”, agrega.

Luego de Flor salvaje vinieron otros personajes importantes para la vida profesional de Carolina, como Nelly Calle en Las hermanitas Calle, Martha Ochoa en Narcos o Catalina Marín Santana en Sin senos sí hay paraíso, producciones que han sido exitosas en Colombia y Latinoamérica y que la han catapultado a la fama a nivel internacional.

Además de la actuación, en 2017 lanzó su proyecto musical llamado La Gaita, compuesto e interpretado por ella, donde reposan canciones como Qué no se dice de mí, De frente y Mírame… así que sintiendo tanto amor por la música, cuando tiene la oportunidad de interpretar papeles que complementen ambos campos, no lo piensa dos veces.

“Actuar y cantar es delicioso y ahí es cuando más feliz estoy. En ese momento es cuando puedo contestar a la pregunta que siempre me hacen: ‘¿qué prefieres, actuar o cantar?’, y siempre digo que las dos. Me gustan de la misma manera y me siento completa. Cuando me dan ese chance y ese dulce de poder hacerlas juntas, soy absolutamente feliz. Amo contar historias a través de la música y la actuación”, concluye.