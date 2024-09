Renunció la directora del Canal Institucional de RTVC

Canal Institucional es un canal de televisión abierta pública colombiano lanzado el 2 de febrero de 2004 en reemplazo de Canal A. Foto: Archivo Particular

El 23 de septiembre se conoció que Lina Marcela Moreno Zapata, directora del Canal Institucional, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Según información revelada por la W Radio, la exfuncionaria emitió una carta dirigida a Hollman Morris, gerente de RTVC, y a la subgerente de televisión, María Paula Fonseca, en la que aseguró que dimitía del cargo por motivos personales relacionados con el ambiente laboral.

Moreno, quien estuvo al frente del canal durante casi seis años, dejará su cargo a partir del 27 de septiembre. Su renuncia se suma a la salida reciente de la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli, quien en agosto abandonó el puesto, argumentando malos tratos y acoso laboral por parte de Morris.

“Luego de casi seis meses de la llegada del actual Subgerente de Televisión, señor, Hollman Morris, el panorama a nivel laboral se tornó hostil, agresivo, ofensivo y con permanentes abusos y faltas de respeto en contra de la dignidad y derecho que tengo como trabajadora oficial”, see lee en la carta de renuncia de Orlandelli. Moreno Zapata también denunció lo mismo, por lo que la investigación se llevó a la Procuraduría.

No obstante, La W también conoció que la salida de Moreno se habría dado por presuntas irregularidades, pues hay fuentes que aseguran que no hay actas que registren contrataciones que se realizaron para la coproducción de algunos contenidos del Canal Institucional. Asimismo, el departamento financiero de RTVC reportó problemas financieros en dicho canal, ya que al parecer el gasto de recursos del primer semestre de 2024 no pasó los requisitos exigidos.

De igual manera, el medio de comunicación conoció que no existe ninguna denuncia de la exfuncionaria en la oficina de recursos humanos o en el Comité de Convivencia de RTVC respecto a los problemas en el ambiente laboral que citó en su carta de renuncia.