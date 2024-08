Retiran el tráiler de “Megalópolis” de Ford Coppola por contener críticas falsas

Adam Driver protagoniza “Megalópolis”. Foto: Lionsgate

“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos implicados y a Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este error inexcusable en nuestro proceso de selección. Hemos metido la pata. Lo sentimos”, dijo un portavoz del estudio Lionsgate en un comunicado recogido por el medio especializado Variety.

El segundo adelanto de la historia futurista de Coppola intentaba impulsar la idea de que “el verdadero genio a menudo es incomprendido”, con citas falsas o incorrectas de reputados críticos de cine como Roger Ebert o Pauline Kael, criticando los trabajos anteriores del director.

Las polémicas en torno a “Megalópolis”

La cinta de Coppola se ha encontrado en el ojo del huracán en varias ocasiones desde su estreno en el Festival de Cannes el pasado mayo.

La película, que costó US$120 millones, fue financiada por el propio director, no fue bien recibida por la crítica especializada, batalló para encontrar un distribuidor y en julio fueron revelados unos videos en los que el director intentaba besar a dos jóvenes extras que estaban en el set.

“Megalópolis” narra el colapso de un futuro imperio estadounidense y hace referencia a la caída de Roma. Su estreno en cines estadounidenses está previsto para el 27 de septiembre y está protagonizada por Adam Driver (‘House of Gucci’), Giancarlo Esposito (‘Breaking Bad’), Nathalie Emmanuel (‘Game of Thrones’) o Aubrey Plaza (‘Parks and Recreation’), entre otros.