Ritvales 2024 revela su ‘line up’: artistas, boletas y más del evento en Medellín

Ritvales se realizará a inicios del mes de noviembre de este 2024. Foto: ORVI

El festival “Ritvales 2024″ revela el repertorio de DJs que se presentarán en la edición de este año, que se realizará los próximos 2 y 3 de noviembre. Indira Paganotto, Diplo, Patrick Manson, Vitalic y Hot Since 82 son algunos de los artistas principales del evento que se adelantará en el Parque Norte en Medellín.

El evento de música electrónica al aire libre más grande del país comienza su venta de entradas para la edición 2024 a partir de este jueves 20 de junio. En esta edición, el evento promete una experiencia con escenarios creados de la mano de algunos de los artistas y dj’s más relevantes del planeta.

En la última versión, el festival contó con más de 30 mil asistentes en sus dos jornadas de baile, convirtiéndolo en una de las principales citas del continente.

‘Line up’ Ritvales 2024

Los DJS anunciados en el cartel son:

Above & Beyond, Alex Wilcox, Alignment, Azzecca, Bec, Camilo Jones, Capoon, Carolina Freydell, Cato Anaya, Chris Liebing, Daria Kolosova, Dax J, Dezko, Diplo, Dj Tennis, Edx, Ellen Allien, Fatima Hajji, Francis Mercier, Hot Since 82, Indira Paganotto, Indogma, Indogma e Interactive Noise. Jamie Jones, Otta B2B Ketarina By Hotties, Jan Blomqvist, Patrick Mason, Jimi Jules, Korolova, Lee Foss B2B Skream, Lein Faki, Maceo Plex, Mano Le Tough, Maz B2B Ahmed Spins, Mathame, Mau P, Maya Jane Coles, Mak Negron, Morris B3B Sano B3B K1000, Nitefreak, Nora En Pure, No One, Onyvaa, Otta, Peterblue, Raxon, Robag Wruhme, R6m9, Sasha B3B Patrice Bäumel B3B Franky Wah, Popof x Space 92 present Turbulences, Sevenn, Shlomo, Sumia B2B Valentino, The Virginia Valley Dj, Till Von Sein, Tryim, Verolila, Vintage Culture y Vitalic Live.

Boletas Ritvales 2024

Las entradas al evento de electrónica en Medellín estarán disponibles desde mañana a las 10:00 a.m con 24 horas de preventa exclusiva para los clientes del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco AvVillas, Banco de Occidente y Dale!). Luego de culminada la jornada de preventa, se habilitarán al público en general.