“Roar” y “Slow horses” son algunas de las novedades de Apple TV para abril

Novedades de Apple TV. Foto: Cortesía

Slow Horses: la muy esperada serie de espionaje, “Slow Horses,” protagonizada por el ganador del Premio de la Academia, Gary Oldman, la cual se estrenará de forma global el viernes 1 de abril de 2022. El drama de seis episodios es adaptado de la primera novela de Mick Herron, ganador del Premio CWA Gold Dagger, en la serie “Slow Horses”, la cual se estrenará mundialmente en Apple TV+ los dos primeros episodios, seguidos de un nuevo episodio semanal todos los viernes.

(Le recomendamos: Estos son los estrenos que Prime Video trae para abril)

Slow Horses — Official Trailer | Apple TV+

Slow Horses sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un departamento de vertedero del MI5: Slough House. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante pero irascible líder de los espías que acaban en Slough House debido a los errores que acabaron con sus carreras.

Pinecone & Pony: basada en el libro The Princess and the Pony de la autora líder en ventas del New York Times Beaton y proveniente de DreamWorks Animation y First Generation Films, “Pinecone & Pony” es una comedia animada de ocho episodios para niños y familias sobre una niña llamada Pinecone quien, con la ayuda de su mejor amigo Pony, está aprendiendo que hay más de una forma de ser una guerrera. Juntos le mostrarán a su mundo cómo desafiar las expectativas y que la vida puede ser una aventura llena de diversión si lo permites.

Pinecone & Pony — Official Trailer | Apple TV+

Roar: serie de antología dirigida por mujeres. “Roar” ofrece un íntimo y conmovedor, y a veces hilarante retrato de lo que significa ser mujer hoy en día. Con una combinación única de realismo mágico, escenarios familiares y profesionales, y mundos futuristas, estas ocho historias reflejan los dilemas de las mujeres comunes de manera accesible pero sorprendente. La forma en que emergen de sus respectivos viajes habla de la resiliencia que existe dentro de ellas mismas y con todas las mujeres.

(Le puede interesar: “La era de hielo” y “Animando historias” entre las novedades de Disney+ para abril)

Roar — Official Trailer | Apple TV+

The call me magic: documental de cuatro partes que ofrece una mirada holística e iluminadora a la vida y la carrera de Earvin “Magic” Johnson, una de las figuras más icónicas del mundo, que se estrenará el 22 de abril en Apple TV+. “They Call Me Magic” ofrece un vistazo excepcional a la increíble historia de la vida real de Johnson, quien dejó huella en la historia a través de su trabajo, tanto dentro como fuera de la cancha, y que continúa impactando nuestra cultura hoy.

They Call Me Magic — Official Trailer | Apple TV+

Shining Girls: basada en el best-seller de Lauren Beukes, “Shining Girls”, la serie sigue a Kirby Mazrachi (Moss), una archivista de un periódico de Chicago cuyas ambiciones periodísticas pausaron tras sufrir un traumático asalto. Cuando Kirby se entera de que un asesinato reciente refleja su propio caso, se asocia con el experimentado pero problemático reportero Dan Velazquez (interpretado por Wagner Moura) para descubrir la identidad de su atacante.

Shining Girls — Official Trailer | Apple TV+

Cuando se dan cuenta de que estos casos sin resolver están inextricablemente vinculados, sus propios traumas personales y la realidad borrosa de Kirby harán que su agresor se mantenga un paso adelante.