Ryan Castro de “Yo me llamo” contó que vive con una bala alojada en el cuello

Después de su despedida del reality del Canal Caracol, el imitador relató su historia de vida en el programa matutino Día a Día. Foto: Yo me llamo

“Me llevaron a la clínica, el médico me vio, me dijo ‘venga, a usted no le podemos sacar eso’”, relató Julián Jiménez, mejor conocido como Andy Bad Boy y exintegrante del reality “Yo me llamo” como imitador de Ryan Castro. La anécdota la contó en el programa matutino “Día a Día” del Canal Caracol después de que se diera a conocer su salida del programa.

Como es usual en los realities del canal, los exintegrantes de una producción asisten al día siguiente para hacer un repaso sobre su vida personal, laboral y su desempeño en el programa. La salida de este imitador se dio en el episodio 75 de esta temporada de “Yo me llamo”, dando inicio a la recta final para que uno de los participantes se corone como el mejor imitador.

¿Qué le sucedió a Ryan Castro de “Yo Me Llamo”?

El tema surgió después de que Carolina Cruz le preguntara sobre un suceso que ocurrió cuando tenía 17 años. “Son cosas que uno casi no cuenta, pero a mis diecisiete años yo sufrí un accidente, me pegaron un tiro en la boca los dueños de lo ajeno, allá en Valledupar, allá en el barrio”. Desde ese momento su vida cambió, fue un antes y un después en su trayectoria.

“Yo era muy callejero, a mí me encantaba la calle y mi mamá me regañaba mucho por eso. Después de eso comenzaron a buscarme, me buscó mi primer manager y comenzó la evolución de la carrera”. Aunque ahora lo cuenta con tranquilidad, aclara que fue un momento duro para él, pues pensó que iba a morir, pero no fue hasta que llegó a estar bajo observación médica, que se reveló que la bala tenía que permanecer en su cuerpo para seguir con vida, pues extraerla podría ser aún más peligroso para él. “Yo aún tengo la bala acá, en la parte izquierda de mi cuello”.

Para tener la opinión de un experto sobre lo sucedido, la producción invitó al cirujano plástico Santiago Merchán, de la Clínica Cardio Infantil, quien explicó cómo leer la radiografía que le tomaron a Jiménez un día antes para entender cómo se encuentra ahora. “Es una bala que claramente no le está produciendo ningún tipo de alteración. Él ha convivido con ella todo este tiempo sin ningún tipo de problema. El organismo es tan sabio, la naturaleza es tan sabia, que el organismo forma una cicatriz al rededor de la bala y ella queda localizada ahí, ella no camina, ella no se mueve”.

