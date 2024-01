Ryan Gosling y su reacción en los Critics Choice Awards 2024: ¿Qué hay detrás?

El actor y músico canadiense mostró su sorpresa tras la noticia, pero una vez terminada la estupefacción, se puso de pie junto a sus compañeros para celebrar el galardón. Foto: TNT

Barbie no deja de ser noticia. Esta vez a causa de los premios cinematográficos que, a causa de La Huelga de Actores, se retrasaron hasta dar lugar a principios de este año. Justamente, el 14 de enero del 2024 se llevó a cabo la premiación de la Crítica Cinematográfica de Estados Unidos, los Critics Choice Awards, que sorprendieron a los asistentes con sus ganadores.

En la categoría “Mejor Canción” estaban nominadas las canciones Peaches (Mario Bros), Road de Freedom (Rustin), This Wish (Wish), What was I made for, Dance the night y I’m just Ken (Barbie). Aunque una de las bandas sonoras favoritas por el público es la de Barbie, no dejó de ser sorpresivo ni para el público ni para el elenco cuando se anunció que efectivamente la producción sumaba un galardón más desde su estreno, pero no por What was I made for compuesta por Billie Eilish, ni Dance the nigth compuesta por Dua Lipa, sino por I’m Just Ken de Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Ryan Gosling, su intérprete, quien se encontraba en la ceremonia, hizo notar su sorpresa ante esta noticia mirando dudoso el escenario, sin emular una sola palabra ni gesto de entusiasmo sino de estupefacción. El hecho no pasó desapercibido por la audiencia que presenciaba en vivo el evento y en cuestión de minutos, se replicó la reacción del actor convirtiéndose en meme.

Ryan Gosling’s reaction to “I’m Just Ken” winning Best Original Song at the #CriticsChoiceAwards



See the full winners list: https://t.co/o7EgopRYqJ pic.twitter.com/UOWpZPhaiv — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 15, 2024

“Ryan Gosling, este premio es tan tuyo como nuestro, así que gracias”, dijo Ronson mientras recibía el premio en el escenario. La sorpresa, además de la reacción de Gosling, es porque dentro del álbum hecho para la cinta, es de las pocas canciones producidas y compuestas por hombres. Irónico que sea justamente está la ganadora tratándose de una película que, entre muchas cosas, trata la desigualdad a la que están sometidas las mujeres, sus relatos y sus experiencias. “Una canción tonta sobre la masculinidad que supera a una hermosa canción de una mujer que se siente como un producto en su vida... para una película sobre la feminidad. Los críticos masculinos nunca dejan de dar en el blanco”, escribió una internauta.

Sin embargo, hay quienes señalan que es importante para una película la pluralidad, teniendo en cuenta también que la cinta no solo narra el género desde las expectativas depositadas en la muñeca Barbie estereotípica, sino también desde Ken, su pareja. Además, What was I made for ya consiguió una estatuilla por la misma categoría en los premios de La Academia, un Oscar.