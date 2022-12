Scarlett Johansson denuncia que Hollywood la sexualizó cuando era adolescente

Johansson señaló abiertamente que la industria tiende a convertir en objetos a las actrices jóvenes cuando dan el salto a la edad adulta, encasillándolas en una trayectoria determinada. Foto: Agencia Europa Press

Scarlett Johansson criticó la sexualización y encasillamiento que sufrió por parte de la industria de Hollywood cuando era poco más que una adolescente. La actriz ha afirmado que durante un tiempo vio cómo su carrera se estancaba en un tipo de papel basado en su atractivo físico, un mero “objeto de deseo”, estereotipo del que le costó desprenderse.

La actriz, de 38 años, hizo un breve repaso de su pasado en una entrevista concedida al podcast Table for Two. El presentador se deshizo en elogios hacia Scarlett Johansson por ser capaz de darle la vuelta a la imagen que se tenía de ella gracias a películas de acción y papeles dramáticos.

“Hice Lost in Translation y La joven de la perla y, en ese momento, tenía 18 o 19 años y estaba entrando en mi propia condición de mujer y aprendiendo mi propio atractivo y sexualidad”, comienza contestando Johansson. “Creo que, por esa trayectoria a la que me habían encaminado, me quedé atascada”, indica.

“Estaba siendo preparada, en cierto modo, para ser lo que se conoce como actriz explosiva. Estaba jugando a ser otra mujer, un objeto de deseo, y de repente me encontré acorralada en ese lugar como si no pudiera salir de ahí”, critica la actriz.

Tras las dos películas mencionadas, Johansson estrenó en los años siguientes cintas como Match Point o La dalia negra, entre otras. En ellas, los juegos de seducción eran una de las características clave de los personajes que interpretaba. Una clara deriva hacia el encasillamiento y la sexualización del la que, asegura, le fue muy complicado escapar.

Johansson señaló abiertamente que la industria tiende a convertir en objetos a las actrices jóvenes cuando dan el salto a la edad adulta, encasillándolas en una trayectoria determinada. De hecho, la propia intérprete denunció hace tan solo unos meses la enorme sexualización de su personaje de Viuda Negra cuando debutó en el Universo Cinematográfico Marvel.

“La trataban como un trozo de carne”, dijo de Natasha Romanoff, un personaje que desde su aparición en Iron Man 2 evolucionó notablemente hasta contar con su propia película en solitario, que vio la luz en octubre de 2021. En su caso, el cambio llegó con papeles de acción como Lucy o Under the Skin y también con cintas como el drama Historia de un matrimonio y la sátira sobre el nazismo Jojo Rabbit, por las que recibió dos nominaciones a los Oscar en 2020.