“Scream 6” lanza tráiler con Jenna Ortega a la cabeza del reparto

La historia de "Scream", que llega a su sexta entrega, comenzó a desarrollarse en 1996. Foto: Cortesía: Paramount

Paramount acaba de lanzar el tráiler de “Scream 6″, nueva entrega de la saga de terror que comenzó en 1996.

(Le recomendamos: Dago García hace un relato sincero sobre “La primera vez”)

La cinta cuenta en su reparto con Jenna Ortega, que ha saltado a la fama mundial gracias a su papel en “Merlina” (”Miércoles”), la serie sobre la Familia Addams de Netflix.

El adelanto, de más de dos minutos de duración, muestra a Sam (Melissa Barrera) y Tara Carpenter (Jenna Ortega) entrando en una tienda. “Ayúdanos, nos acaban de atacar”, dicen. Ghostface aparece detrás de ellas y mata a varios hombres que intentan defenderlas.

(No se pierda: Las películas de García Márquez con Gina Lollobrigida)

“Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí y no va a dejarnos en paz”, confiesa Sam. El video también ofrece un vistazo a Kirby Reed, personaje interpretado por Hayden Panettiere. “Tenemos algo en común. Este Ghostface no es como los demás”, asegura. “Tenemos que atraerlo hasta aquí y ejecutarlo”, propone Tara para acabar con el asesino.

En otra secuencia de “Scream 6″ aparece Gale Weathers (Courteney Cox) hablando por teléfono. “Vamos a jugar a un juego”, le dicen. “Eres la décima persona que lo intenta y al capullo con careta siempre le sale el tiro por la culata”, contesta ella. “Puede ser, pero nunca ha habido nadie como yo, Gale. No soy como los demás”, responde el villano.

(Lea también: Película basada en la vida de Michael Jackson ya tiene director)

Además de los mencionados actores, completan el elenco Dermot Mulroney, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Samara Weaving y Tony Revolori. Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigen el largometraje, mientras que el guion ha corrido a cargo de Guy Busick y James Vanderbilt. “Scream 6″ llegará a los cines el 10 de marzo.