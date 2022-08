Se busca actor joven para interpretar a James Bond y estos son los requisitos

Este detalle descartaría a algunos de los candidatos que han sonado en los últimos meses: Sam Heughan tiene 42 años; Idris Elba tiene 49 años y Tom Hardy tiene 44 años. Quien sí parece encajar es Regé-Jean Page, ya que el intérprete de Bridgerton tiene 34 años.

El productor Ross King reveló en el programa Lorraine los requisitos que están buscando para el nuevo agente 007. “El último rumor, y en cierto modo parte de esto es muy cierto, es que, básicamente, los productores de Bond están buscando un Bond más joven”, explicó.

“Alguien probablemente en sus 30. Al final, quieren a alguien que sea Bond en las próximas tres películas. Para la franquicia quieren a alguien que lo lleve a cabo de la misma manera que lo hizo Daniel Craig. La otra cosa que dicen es que tienen que medir más de 1,78″, agregó.

Este detalle descartaría a algunos de los candidatos que han sonado en los últimos meses: Sam Heughan tiene 42 años; Idris Elba tiene 49 años y Tom Hardy tiene 44 años. Quien sí parece encajar es Regé-Jean Page, ya que el intérprete de Bridgerton tiene 34 años.

Sea quien sea el elegido, parece que la decisión no se tomará pronto. “No tenemos prisa”, declaró la productora Barbara Broccoli a Deadline. “Estamos pensando a dónde ir con él, lo estamos hablando. No hay un guion y no podemos pensar en un candidato hasta que decidamos cómo vamos a abordar la próxima película porque, en realidad, es una reinvención de Bond. Estamos reinventando quién es él y eso lleva tiempo. Diría que faltan al menos dos años para filmar”, comentó.