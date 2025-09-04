Selección del Festiver 2025: corto sobre Guillermo Cano, parte de la muestra invitada

Festival de Cine Verde de Barichara celebra en 2025 su quinceava edición. Foto: Cortesía Festiver

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Festival de Cine Verde de Barichara (Festiver) anunció la selección oficial del evento que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el municipio santandereano. En total serán 60 películas nacionales e internacionales las que competirán en diferentes categorías, además de seis producciones en la sección invitada, entre las que se encuentra Mientras haya tinta, un corto animado dedicado a la memoria del periodista Guillermo Cano (antiguo director de El Espectador).

Con una programación que combina ficción, documental y animación, el Festival contará con representación de países como México, Argentina, Puerto Rico, Alemania, Canadá, Suiza, Chile y Colombia. Una selección diversa que, según la organización, busca fortalecer el diálogo sobre las problemáticas ambientales desde distintas perspectivas culturales y sociales.

“Fue una curaduría difícil, ya que se postularon 219 películas de 17 países, con calidad y contenido impecables. La muestra es muy diversa, lo que nos permitirá ampliar nuestra audiencia tanto en Barichara como en nuestra plataforma online durante el Festival. Esta será una de las ediciones con más ficciones y con participación de más largometrajes nacionales, de modo que Festiver ha decidido premiar en esta ocasión separadamente al largometraje documental y de ficción en la categoría nacional e internacional”, explicó Nórida Rodríguez, directora del Festival.

La organización destacó que esta edición también refuerza el papel del cine como agente de sensibilización frente a los desafíos ambientales. Al mismo tiempo, ofrece una ventana para obras cinematográficas que en muchos casos tienen circulación limitada dentro del mercado comercial.

En su aniversario número 15, Festiver ratifica su vocación como un espacio cultural único en Colombia, que conecta al público con propuestas cinematográficas comprometidas con el medioambiente, y que se consolida como una tradición en Barichara y en la agenda cultural del país.

Selección oficial del Festiver 2025

‘Largometraje Nacional’

Vidas represadas

El vaquero

Choibá: la danza de las ballenas

Uno

Entre 2 aguas

Semillas

Los reyes del Orinoco: huellas de supervivencia

Dulce amargo

El poder de uno

‘Largometraje Internacional’

La ruta de los conquistadores

Leche al fuego

Camino al desierto, la desertificación de España

Escudo: el muro viviente del Caribe

A mi padre

Renovables forzosas

Entre fronteras

Raíces sobre el agua

El agrónomo

Simbionte

Si los glaciares no volvieran

El último aullido

Trashumantes, Suso & Eliseo

Semillas de soberanía

‘Cortometraje Nacional’

Zona intangible

Raíces invisibles

Cartas a la tierra

Maravillas de la evolución

Herminda

Akababuru: expresión de asombro

Monguí, el río de la vida

El despertar del cóndor

Los guardianes de la ciénaga

Cazica

Trazos de niebla

‘Cortometraje Internacional’

El último oasis

La lluvia que fue

Ilha do Ferro : el arte de lo imaginario

La banda

Inmersa

Boliche

Donde se quejan los pinos

Medusas

Por el planeta

Quiero cantar

Solsticio de invierno

Taxidermista

‘Animación Nacional e Internacional’

Ako y el oscuro mundo de Atar

El Chucur

En el mar

La banda de Andy

Palto, el elegido

Cerebro

Planeta hambre

Lía sobre la orilla

El lobo

Yungay

Muestra Invitada