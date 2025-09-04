Selección del Festiver 2025: corto sobre Guillermo Cano, parte de la muestra invitada

Escucha este artículo
El Festival de Cine Verde de Barichara (Festiver) anunció la selección oficial del evento que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el municipio santandereano. En total serán 60 películas nacionales e internacionales las que competirán en diferentes categorías, además de seis producciones en la sección invitada, entre las que se encuentra Mientras haya tinta, un corto animado dedicado a la memoria del periodista Guillermo Cano (antiguo director de El Espectador).
Con una programación que combina ficción, documental y animación, el Festival contará con representación de países como México, Argentina, Puerto Rico, Alemania, Canadá, Suiza, Chile y Colombia. Una selección diversa que, según la organización, busca fortalecer el diálogo sobre las problemáticas ambientales desde distintas perspectivas culturales y sociales.
“Fue una curaduría difícil, ya que se postularon 219 películas de 17 países, con calidad y contenido impecables. La muestra es muy diversa, lo que nos permitirá ampliar nuestra audiencia tanto en Barichara como en nuestra plataforma online durante el Festival. Esta será una de las ediciones con más ficciones y con participación de más largometrajes nacionales, de modo que Festiver ha decidido premiar en esta ocasión separadamente al largometraje documental y de ficción en la categoría nacional e internacional”, explicó Nórida Rodríguez, directora del Festival.
La organización destacó que esta edición también refuerza el papel del cine como agente de sensibilización frente a los desafíos ambientales. Al mismo tiempo, ofrece una ventana para obras cinematográficas que en muchos casos tienen circulación limitada dentro del mercado comercial.
En su aniversario número 15, Festiver ratifica su vocación como un espacio cultural único en Colombia, que conecta al público con propuestas cinematográficas comprometidas con el medioambiente, y que se consolida como una tradición en Barichara y en la agenda cultural del país.
Selección oficial del Festiver 2025
‘Largometraje Nacional’
- Vidas represadas
- El vaquero
- Choibá: la danza de las ballenas
- Uno
- Entre 2 aguas
- Semillas
- Los reyes del Orinoco: huellas de supervivencia
- Dulce amargo
- El poder de uno
‘Largometraje Internacional’
- La ruta de los conquistadores
- Leche al fuego
- Camino al desierto, la desertificación de España
- Escudo: el muro viviente del Caribe
- A mi padre
- Renovables forzosas
- Entre fronteras
- Raíces sobre el agua
- El agrónomo
- Simbionte
- Si los glaciares no volvieran
- El último aullido
- Trashumantes, Suso & Eliseo
- Semillas de soberanía
‘Cortometraje Nacional’
- Zona intangible
- Raíces invisibles
- Cartas a la tierra
- Maravillas de la evolución
- Herminda
- Akababuru: expresión de asombro
- Monguí, el río de la vida
- El despertar del cóndor
- Los guardianes de la ciénaga
- Cazica
- Trazos de niebla
‘Cortometraje Internacional’
- El último oasis
- La lluvia que fue
- Ilha do Ferro: el arte de lo imaginario
- La banda
- Inmersa
- Boliche
- Donde se quejan los pinos
- Medusas
- Por el planeta
- Quiero cantar
- Solsticio de invierno
- Taxidermista
‘Animación Nacional e Internacional’
- Ako y el oscuro mundo de Atar
- El Chucur
- En el mar
- La banda de Andy
- Palto, el elegido
- Cerebro
- Planeta hambre
- Lía sobre la orilla
- El lobo
- Yungay
Muestra Invitada
- Tigre es Yaguareté
- Tala
- Por cielo y tierra
- Mientas haya tinta (El Espectador)
- Memorias: habitar en las alturas
- JAVYJU – Bom Dia