“The undoing” es una miniserie dirigida por Susanne Bier y creada por David E. Kelley, responsable de otro éxito del canal, “Big Little Lies”.

“The undoing” se estrenará el 25 de octubre de 2020, informó el canal internacional HBO. (Le recomendamos: HBO anuncia nuevas series latinoamericanas).

La miniserie protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant sigue a Grace (Kidman) y Jonathan Fraser (Grant), quienes viven sus días como siempre han querido.

Sin embargo, de la noche a la mañana, se abre un abismo en sus vidas: una muerte violenta y una cadena de terribles revelaciones.

Tras un desastre que toma dimensión pública, y horrorizada por las formas en que no ha prestado atención a sus propios consejos, Grace debe desmantelar su vida y crear otra para su hijo y su familia.

“The undoing” es una de las grandes apuestas de HBO para este 2020. La producción fue creada y escrita por David E. Kelley, responsable de otro éxito del canal, “Big Little Lies”.

La dirección de la miniserie está a cargo de Susanne Bier, quien ha dirigido las películas “Love is all you need” y “Bird box”, así como la serie de televisión “The night manager”.

El elenco de “The undoing” lo completan Edgar Ramírez como el detective Joe Mendoza, Noah Jupe como Henry Fraser, el precoz y artístico hijo de Grace y Jonathan; Lily Rabe como Sylvia Steinetz, Noma Dumezweni como Haley Fitzgerald, Sofie Gråbøl como Catherine Stamper, Matilda De Angelis como Elena Alves, Ismael Cruz Córdova como Fernando Alves; y Donald Sutherland como Franklin Reinhardt, el padre de Grace, un empresario retirado y amoroso abuelo que tiene la tarea de proteger a su familia cuando las revelaciones turbulentas salgan a la luz.