Serie de Telemedellín sobre Darío Gómez en problemas: no tiene derechos musicales

El canal regional estaría en la etapa de producción de una docuserie de unos10 capítulos.

Una producción audiovisual sobre Darío Gómez que produjo el canal regional Telemedellín no podrá ser publicada, hasta que los productores no logren obtener los derechos musicales del cantante antioqueño. De no ser publicada estaría incurriendo en detrimento patrimonial, debido a que le medio televisivo se financia con recursos públicos.

El gerente de Telemedellín, Juan David Úsuga, confirmó a través de un comunicado, que “no se podía utilizar la obra musical del maestro”. La producción de la docuserie, que llevaría el nombre de “La voz del rey: Del pueblo y pa´l pueblo”, se inició a mediados del año pasado, tras la muerte del cantante de despecho. En medio de la posproducción solicitaron los derechos musicales y recibieron la respuesta de que “había una negociación en curso”.

“Se está terminando la serie, vamos en el capitulo seis de diez, pero la familia nos contó que la serie ya la habían comprado, los cuales tienen derechos de autor de toda la discografía y no la podemos usar. Ellos deben sacar la biblioteca y nosotros de allí podemos saber que la podemos usar. Ya tenemos que ver que discografía tenemos vigente para poder usar”, señaló el gerente a Caracol Radio.

El concejal Alfredo Ramos le dijo a Blu Radio que le parece evidente que va a generar un detrimento puesto que “es una producción de una serie que no se va a transmitir, es votar la plata y ponemos problemas de derechos de autor que debieron haber hecho desde antes. El punto es que seguramente también hacen muchos programas que no emiten, lo que pasa es que nadie se da cuenta de eso, pero este sí es muy visible”.

Por su parte, en el comunicado, el canal regional agregó que están a la espera de la respuesta de “quienes ostentan los derechos patrimoniales publiquen la biblioteca musical disponible para luego Telemedellín saber qué puede o no usar de ese material y posteriormente mirar qué trabajo discográfico tiene vigente para aprovecharlo y terminar así estos especiales documentales”.

Aunque no aseguró en el documento quién tenía los derechos patrimoniales, Caracol Radio aseguró que se trata del Canal Caracol, con quien espera llegar a un acuerdo. Ellos aducen que el canal privado pretende realizar un serie dramática (ficción) y el canal público está en la etapa final de una serie documental, que no tiene fines comerciales, sino periodísticos.