Series coreanas, una tendencia que crece en Colombia

Esta serie muestra la historia de un hombre con una particular inocencia y amabilidad que lo hace especial. Foto: Cortesía

La cultura coreana no solo está en la música. Por muchos años ha estado presente en el mundo gracias a sus series animadas, algunas películas e incluso su comida, y aunque quizás una de las cosas que más se reconocen en la actualidad son sus artistas y bandas, la industriua audiovisual también está llegando a todos los rincones del mundo.

Por esta razón, Claro video tomó la decisión de incluir tres exitosas producciones coreanas dentro de su catálogp para que los colombianos puedan disfrutarlas.

Porque esta es mi primera vida

Escrita por Yoon Nan Joong y dirigida por Park Joon Haw. La historia narra la vida de Yoon Ji-ho y Nam Se-hee. Dos jóvenes que, por diferentes circunstancias de la vida, terminan viviendo en la misma casa, pasando mucho tiempo juntos, esto hace que su relación tome un giro inesperado. Él es un hombre de treinta años, que, a pesar de tener una casa propia, decide ser soltero para toda la vida. Por otro lado, está la joven aspirante a escritora, apasionada, sin casa y con problemas económicos, y quien tiene una visión idealista del amor.

Para todas las personas que le apuestan al amor y que siguen esperando a su príncipe azul, seguro esta será una gran historia para ver.

Another Miss Oh

Calificado como uno de los mejores shows coreanos de la historia y galardonado en varios premios, como los Baeksang Arts Award y los APAN Star Award.

La serie habla de Park Do-kyung, un director de cine que busca la venganza para Tae-jin, la actual pareja de su exnovia, quien lo abandonó faltando pocos días para contraer matrimonio.

Do-kyung hace todo lo posible para arruinarle la vida a Tae-jin, sin saber que la mujer con la que este se casará es otra mujer, pero con el mismo nombre de su ex. Casualmente, al conocer a la prometida del hombre de quién se vengó, se da cuenta de que es la misma persona con la que ha soñado todas las noches.

En el amor muchas veces las cosas no salen como lo esperamos. Si has estado en una historia controversial, seguro te sentirás identificado con esta serie. Así que no podrás perdértela.

La sonrisa se ha ido de tus ojos

Dirigida por Yoo Je-Won y escrita por Song Hye-Jin. Muestra la historia de un hombre con una particular inocencia y amabilidad que lo hace especial. Este se conoce con Yoo Jin-kang, una publicista que vive con el dolor de haber perdido a sus padres cuando era muy joven. Ambos se conocen y se enamoran, hallando los aspectos positivos de la vida.

Sin embargo, Yoo Jin-gook, quien es el hermano sobreprotector de Jin-Kang y se dedica a investigar asesinatos, no está muy de acuerdo con la relación, ya que sospecha que el hombre inocente guarda un oscuro secreto y es cómplice del asesinato de una chica universitaria.

Esta historia de intriga y de amor, seguro te hará pasar varias horas de diversión, así que anímate a verla.