“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos estrena nuevo tráiler

“Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, de Marvel Studios, ya tiene preparado su nuevo tráiler. La película sigue la historia de Shang-Chi (Simu Liu), un joven súper héroe que experimentará un viaje de autodescubrimiento. Destin Daniel Cretton, el director de la película y uno de sus guionistas, está muy entusiasmado por llevar la historia de Shang-Chi a la pantalla grande.

“El principal problema de Shang-Chi en su vida radica en no saber quién es realmente”, dice Cretton. “Tiene que aprender a ser dueño de cada parte de sí mismo. Si no se permite verlo todo (lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad) y adueñarse de todo, no podrá alcanzar su máximo potencial “.

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos | Marvel Studios | Tráiler Doblado

La cinta de Marvel Studios llegará a los cines en septiembre de 2021 y está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, quien debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás cuando queda atrapado en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

La película también está protagonizada por Tony Leung como Wenwu; Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi; Michelle Yeoh como Jiang Nan; así como Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

Está dirigida por Destin Daniel Cretton y producida por Kevin Feige y Jonathan Schwartz, con Louis D’Esposito, Victoria Alonso y Charles Newirth como productores ejecutivos. David Callaham y Destin Daniel Cretton y Andrew Lanham escribieron el guion de la película.