Siga el minuto a minuto de los Premios India Catalina 2023

Aunque la ceremonia de los Premios India Catalina se inicia a las 8:00 p.m., desde la pregala, ya se entregaron algunas estatuillas.

Mejor contenido audiovisual de marca: El Frailejón Ernesto Pérez, personaje de la serie “Cuenticos Mágicos” (Señal Colombia).

Mejor producción universitaria: “La historia detrás de las cosas”, de Unimedios (Universidad Nacional de Colombia).

Mejor edición: Carlos Rincón y Laura Gómez por “Kuntur, el mensajero del sol” (Canal TRO).

Mejor fotografía: Arturo Almanza, por el documental “Las voces del río” (Señal Colombia).

Mejor dirección de arte: Diego Guarnizo por “Las Villamizar” (Caracol Televisión).

Mejor dirección musical: Juancho Valencia por “La sinfonía de los bichos raros” (Teleantioquia).

La gala de los Premios India Catalina inicia con la actuación en vivo de Puerto Candelaria. Prosigue, con algunos videos de personajes destacados que han sido ganadores de la estatuilla dorada.

Laura Barjum y Manuel González son los presentadores de esta noche, quienes hacen énfasis en los premios que serán entregados a las actrices Alejandra Borrero y Juanita Acosta.

Jorge Cárdena y Ana Lucía Domínguez entregaron el premio a Mejor actor de Reparto. Jacques Touckmania fue quien se llevó la estatuilla por “La Sinfonia de los bichos raros”. “Quiero agradecer a mi mamá por los momentos que me ha apoyado en esta carrera, cuando no me apoya a mí”, dijo.

La Sinfonía de los Bichos Raros 🐞🐛 sigue cosechando éxitos, esta vez Jacques Toukhmanian se llevó el merecido premio a Mejor Actor de Reparto en los #PremiosIndia2023.



¡Felicidades! 👏🏼💚 pic.twitter.com/aD7b3QNlqd — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) March 27, 2023

Karla Cajamarca fue la galardonada con el premio “Mejor actriz de reparto” por “La Sinfonia de los bichos raros”. La actriz no estuvo presente en la ceremonia para recibir la estatuilla.

Karla Cajamarca, es la ganadora en los #PremiosIndia2023 a Mejor Actriz de Reparto por su gran actuación en La Sinfonía de los Bichos Raros 🐞🐛. Su interpretación ha sido elogiada y reconocida por la industria. ¡Felicidades! 👏🏼💚 pic.twitter.com/tnbGjYB8ux — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) March 27, 2023

“Las voces del río”, de Señal Colombia, se alzó con el premio Mejor documental. “Un documental que nos muestra la importancia de nuestro río amado”, dijo una de las personas que recibió el galardón.

¡Gran producción con un merecido reconocimiento esta noche! "Las voces del río" premio a Mejor Documental en los #PremiosIndia2023. 🤩🏆#OrgulloRTVC @RTVCco pic.twitter.com/3aHexBy2TC — Señal Colombia (@SenalColombia) March 27, 2023

“El Frailejón Ernesto Pérez”, de Señal Colombia, fue galardonada en la categoría Mejor producción audiovisual. El personaje subió al escenario y dedicó unas palabras de agradecimiento.

Frailejón Ernesto Pérez, el personaje viral que defiende páramos de Colombia Foto: RTVC Sistema de Medios Públicos / EFE - RTVC Sistema de Medios Públicos

Alejandra Azcárate fue quien entregó el premio en la categoría Mejor Producción transmedia, que se otorgó por medio de un código QR. Sin embargo, le entregaron el sobre incorrecto, entonces tuvo que esperar a que le llevaran el correcto.

Finalmente, “Nación rebelde”, de Señal Colombia, fue quien se alzó con la estatuilla. “Esto es para mis alumnos y mis exalumnos, que vale la pena soñar”, dijo quien recibió el premio.

¡NACIÓN REBELDE premio a Mejor Producción Transmedia en los #PremiosIndia2023! 🤩🏆 Una serie que traspasó todas las fronteras. #OrgulloRTVC @RTVCco pic.twitter.com/Itn961Rfop — Señal Colombia (@SenalColombia) March 27, 2023

Juan Manuel Restrepo presentó a Kaleb Acab, actor mexicano que interpretó a Vicente Fernández en la serie “El Rey”, quien cantó “Ay, Chabela” en el escenario.

“Nación Rebelde”, de Señal Colombia, fue galardonada una vez más, pero en esta ocasión en la categoría Mejor producción audiovisual musical.

El actor Juan Fernando Sánchez fue el encargado de entregar el premio a Mejor director o directora de ficción. La estatuilla fue otorgada a Lucho Velasco y Pipe Vallejo por “Camisa de fuerza” de Canal TRO.

¡Que orgullo! Nos llevamos Mejor director de Ficción y mejor libreto de ficción con Camisa de Fuerza, con Lucho Velasco y Felipe Vallejo. Gracias por creer en la #Tvpública del Gran Santander. Lo logramos 💚 @CanalTRO pic.twitter.com/Bd1QWbySWN — Amanda Jaimes M. (@AmandaJaimesM) March 27, 2023

El actor Juan Fernando Sánchez también entregó el premio a Mejor libreto de Ficción, y, una vez más, fue “Camisa de fuerza” de Canal TRO quien recibió la estatuilla dorada. “Cuando escribes un libreto es un acto de fe”, dijo Pipe Vallejo.

¡Una noche inolvidable !🤩 Canal TRO recibe el tercer Premio India Catalina 🤩 Felipe Vallejo fue el ganador en la categoría Mejor libreto de ficción , por la producción “Camisa de Fuerza”🎬 pic.twitter.com/ewzfHmEW1M — Canal TRO (@CanalTRO) March 27, 2023

El premio en la categoría Mejor producción de inclusión social fue para “La sinfonía de los Bichos Raros” de Teleantioquia. “Cuando amamos la diferencia, en verdad, le hacemos un homenaje a la vida”, dijo una de las personas que subió al escenario a recibir el galardón.

Felipe Saruma se llevó el premio a Mejor creador de contenido audiovisual digital, aunque no estuvo presente en la ceremonia.

Claudia Bahamón fue la ganadora en la categoría Mejor presentador (a) de producción de variedades por MasterChef Celebrity. Subió al escenario con sus hijos y aprovechó para agradecerles. También dedicó la estatuilla al Canal RCN, a su mamá y su esposo, entre otros.

El cantante Silvestre Dangond se alzó con el India Catalina a Mejor actor o actriz revelación del año por “Leandro Díaz”. El artista no estuvo presente en la ceremonia. Sus padres y su hermano fueron quienes recibieron la estatuilla.

En la categoría Mejor talento favorito del público, el actor Mario Espitia se alzó con el India Catalina por su papel en “Leandro Díaz”. “Es raro que un antagonista sea nominado a Mejor talento favorito del público”, dijo.