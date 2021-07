“Spider-Man No Way Home”: ¿cuál es la relación de esta película con Loki?

El final de Loki abrió las puertas del multiverso, siendo uno de los momentos más esperados de los fanáticos de Marvel.

Aunque Kevin Feige y el equipo creativo de la compañía ya han establecido sus propias reglas a esta nueva etapa en el UCM, el público no sabe sus intenciones, lo que significa que todo puede ser posible. De hecho... hay teorías que aseguran que la serie protagonizada por Tom Hiddleston es la culpable del Spider-verso y la posible aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home.

Loki I Marvel Studios | Tráiler Oficial Subtitulado

Desde que se anunció el fichaje de Jamie Foxx y Alfred Molina en la nueva entrega de la cinta sobre Spider-Man, donde retomarán sus personajes de Electro y Doctor Octopus, respectivamente, no han parado de surgir rumores sobre un hipotético encuentro de los tres Hombres Araña cinematográficos.

A pesar de que, de una forma u otra, Tom Holland y Andrew Garfield han negado estos rumores, las especulaciones han continuado haciendo ruido, con más fuerza cada vez. Normalmente, cuando los supuestos implicados niegan tajantemente un rumor, este se suele descartar. Sin embargo, no ha pasado en este caso y es donde se multiplican los comentarios, ¿y si el famoso multiverso y el regreso de Maguire y Garfield no está relacionado del todo con No Way Home?

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - Official Trailer (HD)

Con el multiverso, el regreso de los diferentes Spider-Man es posible, pero, ¿y si Marvel se guarda esa baza para otros proyectos del UCM? Hay una situación recurrente en los proyectos de la Casa de las Ideas, es que los actores rueden diferentes escenas que acaban terminando en proyectos distintos a los que estaban proyectados inicialmente.

¿EL SPIDER-VERSO EN OTRAS PRODUCCIONES DE MARVEL?

Eso le sucedió a Gwyneth Paltrow, quien rodó varias secuencias de Pepper Potts para distintos proyectos de Marvel. La intérprete llegó a desconocer su propia participación en Spider-Man: Homecoming. Con lo cual, no sería descartable que Marvel ruede escenas con Maguire y Garfield y terminen estando en otros proyectos de UCM o que sus intervenciones sean un cameo y no lleguen a estar relacionadas con Holland.

Dado el hermetismo de Sony con la película, de la que aún no ha sacado su primer tráiler, todo es posible. No obstante, también puede darse el caso de que tanto Holland como el resto de actores haya mentido en su no participación, cosa que sucedió con Ewan McGregor y su vuelta al mundo de Star Wars con la serie de Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan KENOBI Disney+ (2022): A Star Wars Story - Teaser Trailer Mashup/Concept | Star Wars Series

Tocará seguir esperando a la llegada tanto del tráiler como del cartel oficial para conocer más datos. Por lo pronto, la expectación en torno a No Way Home sigue aumentando. ¿Será la Comic-Con el lugar donde Sony muestre sus cartas?