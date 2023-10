Spike Lee señala el gran fallo de “Oppenheimer”, película de Christopher Nolan

Pero los fans detectaron un error en una escena ambientada en 1945, en la que el J. Robert Oppenheimer de Cillian Murphy se encuentra entre una multitud que ondea banderas estadounidenses con un número incorrecto de estrellas. Foto: Cortesia

Oppenheimer, el trabajo más reciente de Christopher Nolan, es sin duda una de las películas del año y todo apunta a que, además de un éxito de taquilla con casi 1.000 millones de dólares recaudados, será una de las grandes favoritas de cara a la temporada de premios. La producción ha recibido muchas críticas positivas, pero el director Spike Lee señaló el gran error de la cinta protagonizada por Cillian Murphy.

Lee, conocido por largometrajes como Malcolm X o la más reciente Infiltrado en el KKKlan, con la que ganó el Oscar al mejor guión adaptado, analizó en una entrevista con The Washington Post sobre Oppenheimer. Y entre todas las alabanzas que hizo al filme sobre el padre de la bomba atómica... también hay un gran reproche.

“Chris Nolan, con Oppenheimer, es un gran cineasta. Gran película. Yo pongo Dunkerque en mis clases. Y esto no es una crítica. Es un comentario. ¿Cuánto tiempo dura? Si son tres horas, me gustaría agregar algunos minutos más sobre lo que le pasó al pueblo japonés. La gente se evaporó. Muchos años después, la gente es radiactiva. No es que él no tuviera poder. Él les dice a los estudios qué hacer. Me hubiera encantado que al final de la película tal vez se mostrara lo que causó el lanzar esas dos bombas nucleares en Japón”, opinó.

Además, Lee quiso dejar claro que no estaba haciendo una crítica. “Entiéndeme, todo esto es amor. Y apuesto a que él podría decirme algunas cosas que cambiaría sobre mis películas”, añadió.

Nolan ya explicó anteriormente el motivo por el que no mostró explícitamente los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. “Sabemos mucho más que él en ese momento. Se enteró de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki por la radio, al igual que el resto del mundo. Eso, para mí, fue un shock. Es su experiencia, o mi interpretación de su experiencia. Porque, como vuelvo a recordar a todos, no es un documental. Es una interpretación. Ese es mi trabajo”, comentó el director.