Star Wars Celebration: Series, conversatorios, nuevos personajes y más

Star Wars Celebration anuncia nuevas series y especiales de la franquicia. Foto: Cortesía

La diversión y el entusiasmo continuaron para los fanáticos durante el fin de semana en Star Wars Celebration en Anaheim, California, donde Lucasfilm presentó dos nuevas series animadas, Star Wars: Historias de los Jedi y Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi, y un nuevo especial original, LEGO® Star Wars: Vacaciones de verano. Lucasfilm también anunció que la serie animada Star Wars: The Bad Batch regresará en 2022 y que Star Wars: Visions regresará en 2023.

El panel Mando+: A Conversation with Jon Favreau and Dave Filoni destacó a The Mandalorian y Ahsoka con anuncios y apariciones de parte del elenco, y el de Light & Magic brindó a los fanáticos un pequeño adelanto del nuevo documental sobre Industrial Light & Magic, la división de efectos visuales, animación y producción virtual de Lucasfilm.

Le puede interesar: “Stranger Things″: El gran agujero en el guión de la cuarta temporada

Uno de los aspectos más destacados de Star Wars Celebration fue la premier sorpresa de Obi-Wan Kenobi el pasado jueves, al que asistieron Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Bonnie Piesse, entre otros; también asistió la directora y productora ejecutiva Deborah Chow y los productores ejecutivos Michelle Rejwan y Joby Harold, quienes presentaron en el evento los dos primeros episodios de esta serie.

Un resumen de los nuevos estrenos de la franquicia:

LIGHT & MAGIC

El cineasta nominado a los Premios Óscar, Lawrence Kasdan, invitará a los espectadores a una aventura detrás de la escena de Industrial Light & Magic, la división de efectos visuales, animación y producción virtual de Lucasfilm. Se podrá descubrir qué inspiró a algunos de los cineastas más legendarios de la historia de Hollywood y conocer sus historias desde sus primeras películas personales hasta dar vida a la visión de George Lucas.

Imagine Documentaries está produciendo la serie dirigida por Lawrence Kasdan. Los productores ejecutivos son Ron Howard, Brian Grazer, Justin Wilkes, Lawrence Kasdan, Kathleen Kennedy y Michelle Rejwan. Todos los episodios de “Light & Magic” se estrenarán el 27 de julio, exclusivamente en Disney+.

LEGO® STAR WARS: VACACIONES DE VERANO

Tras el éxito de “LEGO® Star Wars: Especial de las Fiestas en 2020″ y “LEGO® Star Wars: Historias Aterradoras” en 2021, la popular narración cruzada de la saga, característica de LEGO, continúa con este especial de temporada. “LEGO® Star Wars: Vacaciones de Verano” se desarrolla poco después de los eventos de “Star Wars: El ascenso de Skywalker”.

Le puede interesar: Marvel: En busca de un director para la película “Los 4 fantásticos”

David Shayne es el escritor y productor ejecutivo, y el director es Ken Cunningham. James Waugh, Josh Rimes, Jacqui López, Jill Wilfert, Keith Malone, Jennifer Twiner Mccarron y Jason Cosler son los productores ejecutivos con la colaboración de Atomic Cartoons.

Será estrenada el 5 de agosto de 2022 exclusivamente en Disney+, protagonizado por “Weird Al” Yankovic e Yvette Nicole Brown.

STAR WARS: AVENTURAS DE JÓVENES JEDI

Ambientada durante la era de la Alta República, “Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi” seguirá a los jóvenes a medida que aprenden valiosas habilidades necesarias para estudiar los caminos de la Fuerza y convertirse en Jedi: compasión, autodisciplina, trabajo en equipo, paciencia y amistad. La serie se estrenará en 2023 en Disney+ y Disney Junior.

MANDO+: A CONVERSATION WITH JON FAVREAU AND DAVE FILONI

Jon Favreau y Dave Filoni dieron inicio al panel de Mando+: A Conversation with Jon Favreau & Dave Filoni, moderado por Ash Crossan, presentadora de Screenrant. Pedro Pascal, Brendan Wayne, Lateef Crowder, Giancarlo Esposito fueron algunos de los invitados que estuvieron presentes durante la presentación. La aparición sorpresa de Grogu (The Mandalorian) y Chopper, un droide muy especial que aparecerá en “Ahsoka”, enternecieron a la audiencia en Star Wars Celebration.

En el evento se anunció que Natasha Liu Bordizzo se unirá al elenco de “Ahsoka” como uno de los personajes favoritos de los fanáticos, Sabine Wren, y también disfrutaron de las primeras imágenes de la serie, protagonizada por Rosario Dawson.

Además de estar a cargo de la dirección, se anunció que Rick Famuyiwa también será el productor ejecutivo de la temporada 3 de “The Mandalorian” y se mostró un adelanto extendido de la próxima temporada.

Tanto “Ahsoka” como la tercera temporada de “The Mandalorian”, estrenarán exclusivamente en Disney+ en 2023.

STAR WARS: HISTORIAS DE LOS JEDI

La presentadora Amy Radcliffe conversó con el invitado especial Dave Filoni, quien anunció que “Star Wars: Historias de los Jedi”, una antología de seis cortos animados completamente nuevos, se estrenará en 2022, exclusivamente en Disney+. Filoni le confesó a la audiencia que la antología contará con Jedi de la era de la precuela, incluidos Ahsoka y el Conde Dooku. Para sorprender a la audiencia, Filoni mostró el tráiler y el adelanto de la serie, mostrando a una muy joven Ahsoka Tano junto a su madre. Janina Gavankar, quien da voz a la madre de Ahsoka en el corto, apareció y se unió al debate.

STAR WARS: THE BAD BATCH

La diversión no faltó en el panel de “Star Wars: The Bad Batch” compuesto por el Supervisor de Dirección Brad Rau, la productora ejecutiva y escritora a cargo Jen Corbett, el Editor de Historia Matt Michnovetz, los actores Dee Bradley Baker, quien da voz a Bad Batch, y Michelle Ang, la voz de Omega, se unieron al presentador David Collins para un animado debate sobre lo que se avecina para “Bad Batch” en su segunda temporada. Un clip del primer episodio y un tráiler encantaron a los fanáticos quienes recibieron posters de la serie.

Le puede interesar: “Obi-Wan Kenobi”: ¿cuáles Jedi sobrevivieron a la Orden 66?

Han pasado meses desde los eventos en Kamino y The Bad Batch continúa su viaje navegando el Imperio luego de la caída de La República. Ellos cruzarán su camino con amigos y enemigos, tanto nuevos como conocidos, mientras emprenden una serie de emocionantes misiones de mercenarios que los llevarán a nuevos, inesperados y peligrosos lugares.

La segunda temporada de “Star Wars: The Bad Batch“ incluye 16 episodios y estrena exclusivamente en Disney+ en 2022.

The Bad Batch | Temporada 2 | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

RECORDANDO STAR WARS: VISIONS

Miembros del equipo de Lucasfilm y Qubic Pictures subieron al escenario ante una audiencia de entusiastas fanáticos del animé para hablar sobre Star Wars: Visions. Presentados por Chastity Vicencio, fanático del animé y de Star Wars desde hace mucho tiempo, James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez y Justin Leach.

La audiencia disfrutó de obras de arte conceptuales nunca antes vistas, pero eso fue solo el comienzo. Los actores de doblaje en inglés Hiromi Dames, Andrew Kishino, Keone Young, Christopher Sean, Bobby Moynihan y Brian Tee hicieron apariciones sorpresa y luego, a través de un mapa interactivo con regiones resaltadas, el panel también anunció que el Volumen 2 de la célebre antología de cortos animados mostrará varios estilos de animación y talentos de países de todo el mundo, incluidos estudios de Japón, India, Reino Unido, Irlanda, España, Chile, Francia, Sudáfrica y Estados Unidos (California).

Los asistentes al panel también vieron un video de agradecimiento muy especial grabado solo para Star Wars Celebration por los estudios japoneses que crearon “Star Wars: Visions”.

La nueva temporada de “Star Wars: Visions” se estrenará exclusivamente en Disney+ en 2023.