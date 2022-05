Starzplay revela póster y tráiler de la segunda temporada de “P-Valley”

P-Valley. Foto: Cortesía

Starzplay, el servicio internacional de streaming premium de STARZ, ha publicado hoy el póster oficial y el tráiler completo de la próxima temporada de P-Valley. La aclamada serie dramática de la creadora, productora ejecutiva y ganadora del Premio Pulitzer, Katori Hall, regresa con su esperada segunda temporada el viernes 3 de junio, con nuevos episodios cada domingo. La primera temporada también está disponible en Starzplay.

La segunda temporada revela al bar Pynk totalmente nuevo, que lucha por mantenerse abierto durante una pandemia, una batalla por el trono y la posibilidad de que sangre nueva manche el vestuario. Esta temporada lleva al público a profundizar en las vidas de los queridos personajes del Pynk mientras la oscuridad desciende sobre Chucalissa.

P-Valley Temporada 2 | Tráiler Oficial | STARZPLAY

El reparto que regresa incluye a Nicco Annan (This is Us) como el tío Clifford, Elarica Johnson (Harry Potter y el Príncipe Mestizo) como Autumn Night, Brandee Evans (The Bobby Brown Story) como Mercedes, Shannon Thornton (Power) como Miss Mississippi, J. Alphonse Nicholson (Chicago P.D.) como Lil’ Murda, Parker Sawyers (Southside With You) como Andre, Harriett, D. Foy (Elementary) como el pastor Woodbine, Dan J. Johnson (Underemployed) como Corbin, Morocco Omari (Empire) como Big L, Dominic DeVore (The Ride) como Duffy, Tyler Lepley (The Haves and the Have Nots) como Diamond, Jordan M. Cox (The Outsider) como Derrick y Skyler Joy (Ma) como Gidget. Recientemente han sido anunciados John Clarence Stewart (Zoey’s Extraordinary Playlist, What If) como Big Teak, el recién llegado Miracle Watts como Big Bone, Shamika Cotton (The Wire) como Farrah, Gail Bean (Snowfall) como Roulette. Psalms Salazar (Girl Lost: A Hollywood Thriller) también se unirá al reparto esta temporada como Whisper.

Basada en su obra de teatro Pussy Valley, la creadora Hall (The Mountaintop, Tina: The Tina Turner Musical) actúa como directora de la serie y productora ejecutiva. Dante Di Loreto también es productor ejecutivo de la serie. Lionsgate Television produce P-Valley para STARZ.

Acerca de P-Valley - Segunda temporada

Cuando la oscuridad se cierne sobre Chucalissa, todos juntos deben luchar con uñas y dientes para sobrevivir. Mientras que algunos emprenden el vuelo hacia nuevas y peligrosas alturas, otros se aferran a sus zapatos y se mantienen firmes sin importar el precio. De vuelta a The Pynk, Autumn y el tío Clifford luchan por el trono mientras la sangre nueva sacude el vestidor. Mientras tanto, con el destino del casino pendiendo de un hilo, la maquinaria política local se pone en marcha. En estos tiempos sin precedentes, la muerte y el peligro acechan en cada esquina.