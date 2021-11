“Stranger Things” dejó ver un adelanto de la temporada 4 y la fecha de estreno

Llega el teaser de “Stranger Things 4″ con la locación final de la próxima temporada y Netflix anuncia el estreno de la misma en verano de 2022 junto con un vistazo exclusivo de los títulos de apertura de sus episodios como parte de los festejos del “Día de Stranger Things”.

El 6 de noviembre de 1983 desapareció Will Byers en Hawkins, Indiana. Tiempo después de que los habitantes de este pueblo se dieran por vencidos, sus amigos siguieron buscándolo… y descubrieron a una misteriosa niña que se identificaba solo con un número: Once. Sola, perseguida y extremadamente poderosa, Once no se detendría ante nada para ayudar a los chicos a encontrar a su amigo.

Stranger Things 4 | Avance de títulos | Netflix

Ahora, los fans de “Stranger Things” celebran el 6 de noviembre como el “Día de Stranger Things”.

Netflix se une al festejo lanzando un teaser con nuevas imágenes y contenido exclusivo en nuestros canales de redes sociales con experiencias en vivo para los fans, además de que presentará mercancía de edición limitada disponible en línea y en tiendas físicas a nivel global.

“Stranger Things”, un homenaje a las películas de género de la década del ochenta que marcaron a una generación está ambientada en Hawkins, Indiana, un pueblito aparentemente normal. Después de la repentina desaparición de un niño, la agobiante búsqueda de su familia, sus amigos y la policía termina enredándolos en una serie de eventos mortales con grandes riesgos.

Stranger Things 4 | Bienvenidos a California | Netflix

Bajo la apariencia ordinaria de este pueblo se esconde un enorme misterio sobrenatural, además de experimentos secretos del Gobierno y un peligroso portal que conecta nuestro mundo con un reino poderoso pero siniestro. Descubrir lo que cambiará para siempre a Hawkins —y quizás al mundo entero— pondrá a prueba la amistad de los protagonistas y tendrá un gran impacto en sus vidas

Desde su estreno en 2016, “Stranger Things” es un fenómeno mundial reconocido con más de 65 galardones y 175 nominaciones, que incluyen premios Emmy, Globo de Oro, Grammy, SAG, DGA, WGA, BAFTA; un premio Peabody; el premio al programa del año del AFI; los premios People’s Choice, MTV Movie & TV y Teen Choice, y muchos otros. La serie, tres veces nominada al premio Emmy a mejor drama, es uno de los títulos más vistos de Netflix: en julio de 2021, en su quinto aniversario, contó con un público de 196 millones de hogares que sintonizaron por lo menos un episodio de la serie.