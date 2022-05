“Stranger Things”: Siete cosas que recordar antes de ver la temporada 4 en Netflix

Imagen de la cuarta temporada de "Stranger Things". Foto: Cortesía

Sin duda, el estreno de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, cuya primera parte llega este viernes 27 de mayo, es uno de los eventos televisivos del año. Sin embargo, teniendo en cuenta que el lapso de tiempo entre la cuarta tanda y la tercera ha sido de tres años, se antoja justo y necesario refrescar lo ocurrido en temporadas anteriores.

Y es que conviene recordar qué sucedió en la tercera tanda de episodios de la serie de los hermanos Duffer, estrenada el 4 de julio de 2019, especialmente porque, a pesar de que han pasado tres años, esta cuarta entrega está ambientada solo seis meses después de lo relatado en el capítulo 3x08.

Con lo cual, toca repasar lo ocurrido en Hawkins, en el Upside Down, el Mind Flayer... y con los superpoderes de Eleven (Once).

Stranger Things 4 | Volumen 1: Tráiler final | Netflix

1. ¿QUÉ HA PASADO EN EL UPSIDE DOWN?

La siniestra dimensión paralela que acecha a Hawkins aún amenaza con llegar al mundo real. Después de que Mind Flayer, el gran monstruo de las temporadas 2 y 3, se apoderase de Will Byers (Noah Schnapp) en la segunda tanda, finalmente, logró liberarse y Eleven (Millie Bobby Brown) usó toda su fuerza para sellar la puerta entre los mundos. Pero en la tercera temporada, Will sintió la presencia de Mind Flayer y descubrieron que no fue desterrado, sino que quedó cautivo en el exterior.

La criatura eligió a Billy Hargrove (Dacre Montgomery) como huésped humano y este se dedicó a secuestrar a personas para convertirlas en carne de cañón, alimento del Mind Flayer. El tráiler de la cuarta temporada muestra que es una espeluznante mansión parece ser el nuevo epicentro de la actividad del Upside Down... que contará con un nuevo gran villano como gran amenaza.

The Mind Flayer Takes Billy - Stranger Things 3

2. ¿ONCE TIENE SUS PODERES?

‘Stranger Things’ nunca ha explicado completamente el vínculo entre Once, el personaje de Millie Bobby Brown, y el Upside Down. Lo único que queda claro es que están conectados gracias al siniestro Laboratorio Hawkins. La joven fue separada de su madre cuando era una bebé y sometida a constantes experimentos para desarrollar su capacidad telequinética, lo que le permitió tener increíbles habilidades telepáticas con las que rastrear y observar a personas de distintas partes del globo a través de su mente.

En el final de la tercera temporada, los poderes de Eleven disminuyeron tras el inmenso esfuerzo tuvo que dar para luchar contra Mind Flayer. En el tráiler de la cuarta tanda, la joven revela que ya no tiene sus poderes, lo que surge la duda de si los ha perdido completamente o solo es algo temporal derivado de los grandes traumas que sufre tras ser sometida a los experimentos que ahora ya recuerda.

Eleven vs. Mind Flayer | Stranger Things 3

3. ¿QUÉ SUCEDE CON LOS RUSOS?

La tercera temporada tuvo como nuevos antagonistas a un grupo de científicos rusos, que establecieron una base debajo del Stancourt Mall de Hawkins. Steve (Joe Keery), Dustin (Gaten Matarazzo) y Robin (Maya Hawke) interceptaron su transmisión y hallaron las instalaciones, donde Steve fue golpeado e interrogado antes de que pudiera escapar. Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder) y el detective privado Bauman (Brett Gelman) secuestraron a uno de los operarios para saber qué estaban tramando.

Descubrieron así que los rusos planeaban reabrir la ‘puerta entre los dos mundos’, aquella que tanto le costó a Once cerrar. La temporada terminó en un gulag ruso, donde los guardias desataron un Demogorgon sobre uno de los reclusos... y con el sacrificio de Hooper.

Hopper vs Russian Fight Scene Stranger Things 3

4. ¿QUÉ PASÓ CON BILLY?

En la tercera temporada, Billy se convirtió en el auténtico villano de la serie, al ser el huésped de Mind Flayer, algo así como su paciente cero. La criatura lo corrompió y este provocó la muerte de 30 personas en Hawkins, que se transformaron en un monstruo carnoso gigante. En el tráiler Max (Sadie Sink), su hermanastra, visita su tumba, lamentando su muerte prematura...

Billy's Sacrifice | Stranger Things 3

5. ¿DÓNDE ESTÁ HOPPER?

En el final de la tercera temporada, Jim Hopper se sacrificó para salvar a sus seres queridos del Mind Flayer. Fue un adiós devastador, que dejó a los protagonistas, especialmente a Eleven, destrozados. Sin embargo, costaba creer que uno de los pilares de la serie de Netflix desapareciera del todo.

Ya en los primeros adelantos, pudo verse que Hopper regresaba, aunque parece que estaba prisionero en un gulag ruso, lo que deja la incógnita de cómo sobrevivió, cómo fue apresado y llegó a parar a ese lugar y de si su presencia tendrá que ver con la irrupción de un nuevo Demogorgon.

Stranger Things 4 | From Russia with love… | Netflix

6. EL REGRESO DEL DOCTOR OWENS

Ausente desde la segunda temporada, esta cuarta tanda supone el regreso del Doctor Owens (Paul Reiser), el científico experto en el Upside Down. En el avance, este le pide ayuda a Once en un restaurante. “Sin ti, no podremos ganar esta guerra”, le suplica. Se sabe que es un aliado, ahora bien, en su demanda utilizó el pronombre ‘nosotros’, lo que implica en que no estará solo en esta entrega.

7. LAS HISTORIAS DE AMOR

Aunque los temas sobrenaturales sean los imperantes, eso no quita que en ‘Stranger Things’ falte el romance, menos con sus protagonistas con las hormonas revolucionadas. La tercera temporada terminó con Mike (Finn Wolfhard) y Eleven declarándose su amor. Max y Lucas (Caleb McLaughlin) estaban juntos y Steve encontró en Robin a una nueva amiga fiel.

mike trying to tell eleven that he LOVES HER | stranger things

Por otro lado, Dustin dejó al grupo boquiabierto cuando presentó a su novia, a la que conoció en el campamento y que todos pensaban que era inventada. Quienes tuvieron que llevar su relación en la distancia fueron Nancy (Natalia Dyer) y Jonathan (Charlie Heaton), debido a que los Byer dejaron Hawkins. Por otro lado, Joyce comienza a recibir paquetes procedentes de Rusia... ¿serán de Hopper?