“The Batman”: Los cuatro cómics que inspiraron la película de Robert Pattinson

Llega a los cines ‘The Batman’, el esperado regreso del caballero oscuro a la gran pantalla que aspira a ser el gran estreno cinematográfico de la temporada. La versión sombría y sucia de Matt Reeves ha convencido a la crítica. El cineasta, además, no ha dudado en hablar públicamente de los cómics del superhéroe que han sido referencia para esta adaptación protagonizada por Robert Pattinson.

A diferencia de otras versiones del personaje de DC, ‘The Batman’ no es un reinicio con una historia de orígenes, sino que está ambientada en el segundo año de la cruzada de Bruce Wayne como el vigilante que combate el crimen en las calles de Gotham.

Batman - Trailer Oficial

En su lucha, el caballero oscuro se adentra en los suburbios más oscuros y peligrosos de la ciudad, donde su camino se cruzará con el de una experta ladrona, Catwoman (Zoë Kravitz); a un mafioso, el Pingüino (Colin Farrell), un temible señor del crimen, Carmine Falcone (John Turturro) y un astuto asesino en serie, Enigma (Paul Dano).

Reeves no ha ocultado sus referencias a la hora de construir su propio relato de ‘The Batman’. No obstante, cabe recalcar que solamente se ha inspirado en detalles de diferentes tramas de la grapas para, a partir de ellos, armar un relato original.

Esto supone que el argumento de ‘The Batman’ no es una fiel adaptación de ningún cómic anterior, sino una trama original que bebe de distintas fuentes dentro del rico acervo del caballero oscuro.

Estas influencias son, según ha confesado el propio Reeves, ‘Batman: Año Uno’, de Frank Miller y David Mazzuchelli; ‘Batman: El largo Halloween’, de Jeph Loeb y Tim Sale, y ‘Batman: Ego y otras historias’, de Darwyn Cooke. Por otro lado, Robert Pattinson reveló que le sirvió de inspiración ‘Batman: Chamán’, de Dennis O’Neil, John Beatty y Edward Hannigan, que trae una mirada “mística” a la saga. .

Aquí un repaso a esos cuatro cómics que inspiraron a ‘The Batman’.

BATMAN: AÑO UNO

Escrito por Frank Miller e ilustrado por David Mazzucchelli, y coloreado por Richmond Lewis. Publicado en 1987 bajo los tomos 404-407 de ‘Batman’, narra el primer año de lucha contra el crimen de Bruce Wayne como Batman y cómo se forja la alianza entre el superhéroe y el teniente Jim Gordon. Con la misión de convertir Gotham en una ciudad segura, el justiciero les declaró la guerra a los policías corruptos y al mafioso más peligroso de la ciudad, Carmine Falcone.

BATMAN: EL LARGO HALLOWEEN

Escrito por Jeph Loeb e ilustrado por Tim Sale, publicado entre 1996 y 1997. En esta serie limitada se narra cómo comenzó el enfrentamiento de Batman contra Carmine Falcone. El Caballero Oscuro cuenta con el apoyo de Jim Gordon y también del fiscal del distrito, Harvey Dent.

La trama tiene lugar en varios meses, pues Batman también debe enfrentarse a un misterioso y escurridizo asesino. En ‘El largo Halloween’ aparecieron villanos icónicos como el Joker, Enigma y el Espantapájaros, además de ver el descenso a los infiernos de Harvey Dent, quien se convierte en Dos Caras.

BATMAN: EGO Y OTRAS HISTORIAS

Creado por Darwyn Cooke, se trata de una recopilación de historias protagonizadas por Batman que se publicaron entre 2000 y 2005. Concretamente, la inspiración vino con ‘Batman Ego: A Psychotic Slide into the Heart of Darkness’, que narra cómo el suicidio de un criminal provoca una crisis existencial en Bruce Wayne.

Es un relato psicoanalítico que explora esa dualidad que vive el protagonista entre su personalidad superheroica y la del heredero de importante empresa y filántropo. Finalmente, Wayne acepta que sacrificar su vida normal significa que Batman se convierte en un símbolo de terror para el mundo criminal para un sinónimo de esperanza para Gotham.

BATMAN: CHAMÁN

Escrito por Dennis O’Neil e ilustrado por Ed Hannigan y John Beatty. Esta obra se publicó entre noviembre de 1989 y marzo de 1990 y forma parte del recopilatorio ‘Batman: Legends of the Dark Knight’, que tuvo cinco números. En ‘Chamán’, puede verse a Bruce Wayne regresar a Gotham tras un viaje en el extranjero, en el que invirtió 12 años de preparación para convertirse en Batman.

Con espíritu vengador, el superhéroe se enfrenta a una pandilla de matones callejeros y advierte: “Decidles a todos que las calles pertenecen a Batman”. Una historia de detectives que se sumerge en el lado más “místico” del héroe.