“The Girl from Plainville”: el caso de un mensaje de texto mortal

Una escena de la miniserie "The Girl from Plainville", protagonizada por Elle Fanning. / Cortesía: Starzplay Foto: Steve Dietl

La miniserie The Girl from Plainville fue elaborada a partir de la información que publicaron los medios impresos sobre la historia de Michelle Carter y su participación involuntaria en un sonado suicidio originado por mensajes de texto.

El artículo de Esquire escrito por Jesse Barron fue la pieza central para construir todo el sustento dramático de esta propuesta audiovisual que estrena la plataforma de streaming Starzplay este 10 de julio en varios países de América y Europa.

The Girl From Plainville | Tráiler Oficial | STARZPLAY

The Girl from Plainville explora la relación de Michelle Carter, interpretada por Elle Fanning, con Conrad Roy III y los acontecimientos que condujeron a su muerte y, después, a la condena de ella por homicidio involuntario.

La actriz estadounidense Cara Buono, quien personifica a la mamá de la protagonista, tuvo un rol fundamental en esta historia y por eso conversamos con ella sobre la construcción de su papel y la función de la tecnología en la vida diaria de los jóvenes.

¿Considera que esta versión de la historia “The Girl from Plainville” es más un mensaje para los padres o los hijos?

Pienso que la historia es para ambos, para padres, hijos y las familias de hoy en día en general, porque una de las ideas del proyecto también es mostrar cómo la tecnología, las redes sociales y particularmente ese acto de chatear (texting, como lo llamamos) influye y afecta en la vida de los adolescentes y de todos en general. Es un tema importante para explorar, porque no sabemos muchas veces qué está sucediendo al otro lado del teléfono y ese es uno de los interrogantes que deja esta producción de The Girl from Plainville.

Viendo estos casos que nos muestra la producción, ¿piensa que la tecnología está creando una brecha inmensa entre padres e hijos?

Creo que la tecnología puede ser una gran cosa, una forma de comunicarnos con personas al otro lado del mundo, pero el tema es que algo que debería acercarnos puede crear más soledad y separación, ya que no se tienen tantos encuentros cara a cara, lo cual se exacerbó por la pandemia y nos aisló más. Deberíamos tener más conversaciones sobre tecnología y cómo usamos las redes sociales. Me parece que el problema no es de la tecnología, sino que el inconveniente se centra en la forma en la que la utilizamos.

En la serie, usted interpreta a Gail Carter, la mamá de Michelle, quien siempre intenta ayudar a su hija con su problema mental. ¿Cómo fue la preparación para afrontar este personaje?

Me preparé leyendo y releyendo artículos y vi el documental basado en la investigación inicial, porque para mi personaje, nunca hubo entrevistas con Gail Carter. Pienso que el archivo y la imagen de ficción de ella me ayudaron a consolidar la idea de una mamá que se encuentra con una realidad aterradora tras descubrir la complicidad de su hija en el suicidio de otro niño y luego imaginar cuáles serían las implicaciones para ella y su vida. Eso fue algo que fue creado, porque no tuvimos mucha información real para construir el personaje, solo ponerme en la situación de una madre que descubre algo que hace su hija y no tenía ni idea de ello.

