The Idol, la serie con contenido sexual explícito que HBO canceló

HBO cancela The Idol, la serie más polémica de 2023 con The Weekend y Lily-Rose Deep. Foto: Cortesía

El pasado mes de junio, HBO Max estrenó a nivel mundial The Idol, la nueva serie de Sam Levinson, creador de Euphoria. Protagonizada por The Weekend y Lily-Rose Deep, el proyecto levantó una gran controversia por su contenido sexual y su trama desde el primer episodio. Por ello, la plataforma ha decidido cancelarla.

El servicio de streaming anunció su decisión de no renovar The Idol por una segunda temporada el pasado lunes, tal y como informa The Wrap. “The Idol ha sido una de las series originales más provocativas de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia”, asegura un portavoz de HBO en un comunicado.

“Después de mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada Estamos agradecidos a los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo”, sentencia el escrito en el que se confirma que The Idol ha puesto su punto y final.

La serie sigue a Jocelyn, una estrella del pop que lucha por relanzar su carrera musical después de que un problema de salud mental hiciera descarrilar su última gira. Para regresar a la cima de la fama mundial se apoya en el turbio propietario de un club nocturno, Tedros. El oscuro pasado de este hace que todos los planes de Jocelyn y su equipo se tambaleen.

The Idol levantó mucha polémica puesto que en sus episodios se incluían numerosas escenas de contenido sexual explícito que fueron tildadas de machistas. Además, presentaba una relación siniestra y tóxica entre los protagonistas. Pero ya desde su desarrollo, la serie estuvo envuelta en revuelos, puesto que se rumoreó con que muchos guiones fueron escritos a última hora y que existieron numerosos retrasos. Problemas que HBO negó en su día.

Pese al éxito inicial de sus primeros episodios, y aunque la fuente informa de que en las últimas semanas ha habido numerosas conversaciones para hacer posible su renovación, finalmente la plataforma ha decidido dar por cerrada la serie. El último episodio de The Idol se estrenó en HBO el 2 de julio.