“The killers of the flower moon” de Martin Scorsese llega a plataformas: dónde ver

Tras la llegada en diciembre de “Barbie” de Greta Gerwig en Hbo, siguen arribando a las plataformas de streaming más películas que se estrenaron en taquilla durante el 2023 y que dieron de que hablar. Para enero de este 2024, llega la más reciente película del clásico director Martin Scorsese, “The killers of the flower moon” (Los asesinos de la luna de flores), para muchos considerada la más “madura” se su filmografía.

La producción de 3 horas y 26 minutos está basada en el libro de David Grann sobre la historia real del asesinato de los indígenas en Oklahoma en 1920. La producción que recaudó en cines US$156 millones, ha recibido 12 nominaciones a los Critics Choice Awards y 7 nominaciones a los Golden Globe Awards. Así mismo ha recibido comentarios positivos por parte de la crítica especializada.

“A principios del siglo XX, el petróleo le dio una fortuna a la Nación Osage, que de la noche a la mañana se convirtieron en unas de las personas más ricas del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo inmediatamente a intrusos blancos, que manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron antes de recurrir al asesinato”, dicta la reseña oficial.

Críticas a “The killers of the flower moon” de Martin Scorsese

Además de las nominaciones que ha recibido la película de Martin Scorsese y después de las críticas positivas en su estreno en el Festival de Cine de Cannes, la producción de más de tres horas ha sido catalogada por New York Film Critics Circle como la mejor película del 2023, mientras que los críticos la reseñan como “densa”, pero con fundamento.

David Rooney en The Hollywood Reporter la reseñó como una “obra extensa y densamente argumentada que exige mucho de su audiencia. Pero el tiempo de duración de tres horas y media está plenamente justificado en una tragedia cada vez mayor que nunca afloja: una sórdida ilustración histórica con ecos en el juego político amargamente divisivo de hoy”.

Mientras tanto, Carlos Boyero de El País de España, la precibe como “excesiva y calculada densidad, un relato y un tono protagonizado por gente y situaciones sórdidas, me dan mucha grima (desazón) la mayoría de los protagonistas, todo es reverso en ellos, su maldad no tiene poder de fascinación. Solo me interesa y me conmueve el presente y el futuro de una de sus víctimas, mujer india, honesta y sufridora, alguien que desprende verdad, diabética a la que su marido inyecta veneno, extraordinariamente encarnada por la actriz Lily Gladstone”:

Dónde y cuándo ver “The killers of the flower moon”

La película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert de Niro, entre otras estrellas, y dirigida por Martin Scorsece se estrenará mundialmente en plataformas a partir de la otra semana, por medio de Apple Tv. Aquí la podrá ver disponible a partir del próximo viernes 12 de enero.