“The White Lotus”: ¿De qué se trata la serie de Max que estrena su 3.ª temporada?

Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong y Aimee Lou Wood encabezan el elenco de la nueva temporada de “The White Lotus”.

La sátira social, que en esta temporada se desarrolla en un exclusivo resort en Tailandia, sigue las vivencias de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana.

La primera temporada de la serie, que se estrenó en julio de 2021, se desarrolló en Hawái y recibió 20 nominaciones al Emmy en 13 categorías, ganando diez premios. La segunda temporada, que se estrenó en diciembre de 2022, se desarrolló en Sicilia y obtuvo 23 nominaciones al Emmy, llevándose cinco de los premios.

Entrevista con Mike White, creador de “The White Lotus”

El creador de la serie, que además dirige y escribe los capítulos, tenía a Japón en mente para esta tercera entrega. “Luego llegamos a Tailandia y, obviamente, es un país encantador y la gente nos encantó. Tuve una experiencia extraña en la que me enfermé gravemente con una especie de bronquitis y me pusieron un nebulizador, algo que nunca había usado antes, y me mantuvo despierto durante 48 horas. En esas 48 horas, me vino a la mente toda la temporada, así que cuando me recuperé, fui a ver a los productores y les dije: Creo que se me ocurrió la temporada y es en Tailandia”, contó.

Para White, la forma en la que el programa se sienta fresco, es necesario que se expanda y cambie, explicando los cambios de locación y personajes en cada personaje. “La primera temporada se centró mucho en los privilegios y en una especie de relación entre los empleados y los invitados y la comedia que eso implica. Y luego, cuando estuvimos en Italia (para la segunda temporada), el tema era más sobre el sexo y la dinámica entre hombres y mujeres y las relaciones sexuales. Esta temporada trata más sobre la religión y la espiritualidad y sobre Dios, por lo que el programa en sí y el tipo de historias que enfrentan estos personajes son un poco más existenciales y trágicas”.

Durante cada temporada la audiencia conoce diferentes historias que cruzan a todos los personajes. “Esta vez, debido a algunos problemas logísticos por el rodaje tan lejos, tardó un poco más en hacerse realidad el programa y en empezar a rodar. Así que hubo un período más largo en el que no escribí, sino que gesté varias ideas. No se sintetizó realmente hasta que estuve en Tailandia”.

En esta nueva entrega, el creador explora de nuevo conceptos como la masculinidad, el sexo y le agrega la temática religiosa, especialmente la del budismo. “He leído mucho sobre budismo en mi vida por alguna razón, así que la idea de que la tercera temporada transcurriera en un país budista y abordara algunos de los conceptos de la religión budista me emocionó. El espíritu budista está muy repleto de historias y personajes, y me entusiasmó la dimensión espiritual del budismo y el impacto que tiene en la gente y en la cultura en general que experimentas, incluso de manera indirecta”, concluyó White.