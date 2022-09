“Tierra incógnita”: creando un mundo de misterio y terror para Disney+

Dirigida por Sebastián Pivotto, la serie está compuesta de ocho episodios de 30 minutos de duración. Foto: Cortesía

Tierra Incógnita es la nueva serie original de Disney+ desarrollada íntegramente en Latinoamérica que ya está disponible en exclusiva con todos sus episodios en el servicio de streaming, habiendo marcado un hito: es la primera producción original de Disney+ enmarcada dentro del género de terror para la región.

TERROR CON EL SELLO DE DISNEY

A comienzo de 2018 el equipo de Desarrollo de Disney en Latinoamérica se enfrentaba a un nuevo desafío autoimpuesto: dar vida a una historia de terror que lleve la impronta de Disney. Así, rápidamente apareció un punto de partida -un parque temático abandonado y muy tenebroso- que dio pie a la construcción del universo específico de la serie, un elemento característico de las historias de Disney.

A partir de ahí, comenzaron a trabajar en la trama de Tierra Incógnita junto a un equipo de guionistas (Guillermo Barrantes, Celeste Lambert y Javier Rozenwasser), haciendo especial énfasis en el desarrollo de los personajes y en la historia hilvanada episodio a episodio. Además, se puso foco en el sistema de apoyo de los personajes -sus amigos y familiares-, otro rasgo distintivo de los relatos de Disney.

Poco a poco, la serie fue tomando forma, poniendo especial atención en la lógica interna del mundo en construcción y en la trama de misterio que debía ser cuidadosamente tejida, así como en los elementos de terror que se presentarían. En este sentido, se buscó provocar el miedo a partir de sobresaltos y de la creación de climas de suspenso e intriga. Adicionalmente, se sumaron los componentes de aventura de la serie, articulando el misterio y el terror de forma equilibrada para lograr un viaje emocional único.

UN ELENCO PERFECTO

Al momento de elegir a los actores y las actrices del elenco de Tierra Incógnita, el equipo creativo buscó talentos que pudieran transmitir tanto los aspectos de luminosidad como los de oscuridad presentes en la mayoría de los personajes. Así, encontraron en Pedro Maurizi, quien interpreta a Eric, y en Mora Fisz, quien interpreta a su hermana menor Uma, ese delicado equilibrio para conectar con las audiencias a partir de esta dualidad.

A su vez, no sólo se hizo la selección del elenco en función de su talento actoral y los looks apropiados para cada personaje, sino que además se tuvo en cuenta un elemento muy específico: su habilidad para gritar y expresar miedo. Cuenta Sebastián Pivotto, director de la serie, que como parte del proceso de casting se les pidió a los actores y las actrices que se grabaran con sus teléfonos en primer plano, fingiendo una situación de terror. Pivotto, además, trabajó estrechamente con el elenco joven, que no tenía experiencia actoral dentro del género.

CONSTRUYENDO UN MUNDO ESCALOFRIANTE

El universo en el que transcurre la nueva historia de Disney+ fue construido en locaciones cuidadosamente seleccionadas tras un extenso proceso de scouting. Cuenta el equipo que los escenarios de la serie son el resultado de una combinación de varias locaciones reales y sets construidos. El parque temático Tierra Incógnita, por ejemplo, se construyó especialmente para la producción, en un gran predio de la localidad bonaerense de Pilar que presentaba el aspecto ideal para darle al parque la impronta tenebrosa que se necesitaba. Allí se armaron las principales atracciones de Tierra Incógnita, incluyendo “El gusano de la muerte” y la entrada de “El laberinto del terror”, para luego grabar en un laberinto real en la localidad de Cañuelas.

“La Mansión”, otro escenario emblemático del parque fue armada a partir de tres o cuatro locaciones reales. Las escenas de “El barco siniestro”, otra de las atracciones, se grabaron en un barco real, anclado en la localidad de Zárate. Además, se grabaron escenas en la ciudad bonaerense de Necochea y en otros pueblos aledaños.

A lo largo de todo el proceso, los equipos de: producción, arte, maquillaje, peinado, vestuario y dirección colaboraron estrechamente para lograr el look & feel perfecto en cada uno de los espacios en los que transcurre la historia.

EFECTOS Y MÚSICA PARA TEMER

Otro elemento clave en la construcción del terror en Tierra Incógnita es el uso de efectos visuales. Como señala Pivotto, la producción contó con un equipo armado para tal fin desde las primeras instancias de desarrollo del proyecto, y eso fue clave para potenciar al máximo las locaciones y el diseño de las escenas, teniendo en cuenta los distintos elementos de fantasía que están presentes. “No se suele contar con un equipo de efectos visuales en las etapas más tempranas de producción, y en este caso eso fue esencial para lograr todo lo que se logró con esta historia”, comenta el director.

Por otra parte, en la serie también juega un rol fundamental la música, creada especialmente para Tierra Incógnita. Las piezas musicales originales fueron esenciales para la construcción del clima y la creación de distintos grados de tensión y distensión que se dan a lo largo de los episodios.

Con cada pieza de la máquina cumpliendo su función a la perfección, el mundo del terror construido en Tierra Incógnita marcó un antes y un después en la historia de Disney en Latinoamérica. Quien se atreva entrar al parque podrá comprobarlo.

Tierra Incógnita ya está disponible con todos sus episodios, exclusivamente en Disney+. La historia sigue a Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente que decide volver a su pueblo natal para investigar la misteriosa desaparición de sus padres que tuvo lugar ocho años antes en un parque temático de terror llamado Tierra Incógnita. Inmerso en un clima de misterio y suspenso el relato introduce a las audiencias en un mundo único, colmado de personajes extraños, situaciones espeluznantes, enigmas que se deben esclarecer y un tenebroso parque abandonado ocupando el centro de la escena.