¿Tobey Maguire regresará a Spider-Man? Esto reveló en una entrevista

Tobey Maguire como Spider-Man en la trilogía de Sam Raimi. Foto: Cortesía

Desde su sorprendente y celebrado regreso como Peter Parker en “Spider-Man: Sin regreso a casa”, Tobey Maguire ha vuelto a la escena Marvel por todo lo alto. Y aunque en principio podría haberse tratado de un retorno puntual, se han esparcido rumores sobre nuevas apariciones suyas en el futuro de la franquicia, algo que finalmente el actor ha confirmado que no le importaría repetir.

El estudio está a punto de lanzar el libro “Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special”, en el que los protagonistas hablan abiertamente sobre cómo se hizo la película. En él, Maguire revela cómo se preparó su regreso como el superhéroe después de casi dos décadas. “Cuando llamaron al principio pensé: ‘¡Por fin!’”.

“Recibí la llamada y me ofrecí de inmediato para hacerlo. No sin nervios, ya sabes: ‘¿Cómo va a ser esto, cuál será la experiencia?’ ¿Pero poder aparecer con gente tan bonita, talentosa y creativa y jugar juntos? Es como: ‘¡Sí!’ Es divertido y emocionante’”, asegura Maguire.

¿Tobey Maguire volverá como Spider-Man?

El actor ha confesado que volvería a hacerlo si Marvel se lo pide. “Me encantan estas películas y todas las series. Si estos chicos me llamaran y me dijeran: ‘¿Vendrías un momento a pasar el rato?’ o ‘¿Te pasarías para hacer esta película, leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sería un ‘¡Sí!’ Porque, ¿por qué no iba a querer hacer eso?”, afirma Maguire.

De esta forma, el intérprete deja las puertas abiertas para el estudio. Desde que se anunciaron los planes para el futuro de la saga del Multiverso, con la película “Vengadores: Secret Wars”como el cierre, los rumores de la presencia en ella de Maguire y de Andrew Garfield han ido en aumento.

Por el momento, ni Marvel ni Disney han anunciado el nombre del largometraje, ni su sinopsis, aún tienen que ocurrir muchas cosas en el Universo Cinematográfico de Marvel antes de su estreno, programado para el 1 de mayo de 2026.