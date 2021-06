Tom Hiddleston: “Loki es una caja de engaños”

¿Cuál fue su reacción cuando lo llamaron para hacer una serie sobre Loki?

Me entusiasmé muchísimo. Recuerdo una conversación que tuvimos todos en Marvel Studios después del estreno de Infinity War. Entre todos pensamos: bien, hice seis películas el papel de Loki, pero esas películas son en realidad la saga de Thor. ¿Cómo seguimos ahora? ¿Qué no hicimos todavía? Fue una conversación muy inspiradora. Recuerdo que me fui pensando: esto va a ser muy nuevo, porque el personaje tiene mucha amplitud y profundidad. Ese fue un regalo para mí como actor. Loki es una fascinante caja de engaños infinitos, y cuando crees conocerlo, él revela algo diferente.

Hace años que interpreta a Loki, pero esta es la primera vez que él es el centro de la historia. ¿Qué le gustaría que los “fans” supieran de él?

Espero que los fans sientan que todo lo que les gusta de Marvel y todo lo que les gusta de Loki está allí. Que hemos creado algo brillante, colorido y espectacular, que tiene luces y sombras, profundidad y humor. Creamos personajes interesantes y mundos nuevos en donde las personas se enfrentan a desafíos físicos y emocionales, que las ponen a prueba. Y se ven obligadas a superarlos y tomar las decisiones apropiadas. Para cualquiera que le guste Loki, este es el personaje que conocen: sigue siendo el dios del engaño y la travesura. Pero esto lo lleva a otro nivel.

Loki I Marvel Studios | Tráiler Subtitulado

¿Qué es lo que hace falta para que Loki no se siga sintiendo a la sombra de Thor?

Loki necesita evolucionar. El ciclo era: confían en Loki, él traiciona, se convierte en un villano, aprende a confiar otra vez, lo traicionan, vuelve a ser confiado, se puede confiar en él, luego él traiciona o se siente traicionado. Es un círculo interminable de confianza, traición y resistencia. Y el personaje está esencialmente cantando la misma canción una y otra vez. Está atrapado en una rueda de repetición, en una compulsión de repetir el mismo daño, la misma historia. Y estamos rompiendo ese disco. Lo estamos liberando de esa trampa. En esta historia mostramos que él puede cambiar, que puede crecer.

¿Pero qué es lo que la AVT quiere de Loki?

Según la AVT, si hiciste algo para alterar el curso de la historia, o alterar el curso del futuro, te llevan al cuartel general y te procesan como delincuente del tiempo. Tal vez no hiciste nada. La AVT es una organización que ordena y vigila el paso del tiempo. Ellos tienen predeterminado lo que pasa en el pasado, el presente y el futuro, en una línea recta. Si haces cualquier cosa que se desvíe de esa línea, o cree una rama alternativa de la realidad, la AVT te arresta y te acusa de delitos contra la línea del tiempo, y básicamente te meten en una prisión temporal. Nadie se sorprenderá de que Loki sea uno de esos delincuentes del tiempo. Él las hizo todas. Infringió demasiadas restricciones.

¿Cómo fue trabajar con Owen Wilson, quien interpreta a Mobius?

Owen tiene una inteligencia y una curiosidad natural por el mundo que es muy particular de él. Y lleva todo eso a su personaje, Mobius. Él puede ser luminoso y brillante, divertido y curioso, pero también puede ser intenso. Me encantó que Owen quisiera cambiar su aspecto también, ayudando a crear el mundo de la AVT y la historia de Mobius dentro de la organización. Creo que el público nunca lo vio así. Lo que hizo para dar vida a Mobius es brillante: es inteligente, compasivo, divertido y original. Me encantó trabajar con él.

¿Qué nueva perspectiva le añadió?

Kate Herron defiende a estos personajes y creó un mundo en el que Loki y los demás personajes sienten con mucha intensidad y siempre están poniendo mucho en juego. Su idea básica es que la serie tiene que ver con el autoconocimiento, y que Loki y sus amigos se vuelvan más conscientes de sí mismos. Y a través de ese viaje conmovedor son capaces de cambiar, y que en realidad el cambio comienza por reconocer quién eres, reconocer tus errores, reconocer tu pasado y hacer las paces con eso. Y entonces eres capaz de avanzar. Y con un personaje como Loki, todos esos aspectos son un tanto extraordinarios.

¿Cómo describiría la serie “Loki” desde el punto de vista del tono?

Queríamos que el tono de la serie representara lo mejor del personaje de Loki. Creo que tiene una gran amplitud. Puede ser divertido, alegre e ingenioso. Siempre tiene algo ocurrente para decir. A fin de cuentas, es el dios de las travesuras. De modo que queríamos que la serie estuviese imbuida de travesura, de algo dinámico y divertido. Pero también sabemos que Loki tiene un corazón muy sensible, dañado, roto, con una inmensa capacidad de sentir las emociones de la manera más fuerte posible. Y de ir a ese lugar hondo y tranquilo en donde se exploran las experiencias más profundas de estar vivo, que tienen que ver con la soledad y la tristeza, con la ira, el dolor y la pérdida.

Después de todos estos años, ¿qué es lo que hace que Loki sea un personaje tan interesante para seguir explorando?

Siempre sentí afecto por él y su vulnerabilidad. Pero durante el transcurso de mi experiencia en las películas de Marvel Studios en los primeros diez años en los que Loki tiene un papel que cumplir, tuve que interpretar al villano. Luego tuve que interpretar al antihéroe. Y esta vez, es la primera vez, tal vez por un tiempo, que tuve que ver si podemos romper el molde y cambiarlo, reteniendo sus mejores aspectos. Pero, como dije, tratar de ir debajo de todas sus defensas: la defensa de su carisma, la defensa de mantener a la gente a distancia. Y creo que ese es el germen de una idea muy interesante dentro de la historia. ¿Tiene Loki la posibilidad de cambiar? ¿Es capaz de cambiar? Si cambia, ¿los demás lo dejarán cambiar? ¿Puede salirse de su propio camino? ¿Puede tomar decisiones diferentes? Y si toma esas otras decisiones, ¿hacia dónde irá? Lo descubrirán en la serie.