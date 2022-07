Tom Holland no será Peter Parker en la serie de “Spider-Man” de Disney+

El actor Tom Holland en su interpretación de Spider-Man. Foto: Cortesía: Sony Pictures

Tras el éxito de ¿Qué pasaría sí...? que contará con una segunda temporada en Disney+, Marvel también estrenará Spider-Man: Freshman Year. Una nueva serie de animación enmarcada dentro de la Fase 4 del UCM por la que el fandom marvelita siente auténtica curiosidad, puesto que, a pesar de estar protagonizada por el Hombre Araña, no será Tom Holland quien lo interprete en esta ocasión.

Anunciada a finales de 2021 por la Casa de las Ideas, la serie será una precuela del Spider-Man de Tom Holland y seguirá a Peter Parker durante su primer año en la secundaria, cuando obtiene sus poderes arácnidos.

Como bien sabrán los fans del Universo Cinematográfico Marvel, Holland ha encarnado en seis ocasiones dentro de la gran pantalla al Hombre Araña siendo la última de ellas en Spider-Man: Sin camino a casa, la épica conclusión de la trilogía orquestada por Sony y dirigida por John Watts. Y aunque para los seguidores marvelitas la opción lógica sería que el actor pusiera voz al personaje en la nueva serie de animación de Marvel, según informa The Illuminerdi, no será él quien lo haga.

Una decisión de la que se desconoce si ha sido el propio Holland quien la ha tomado, negándose a participar en el proyecto o, si no le tuvieron en cuenta para ser una vez más, Peter Parker. Por el momento, se desconoce quién será el encargado de interpretar a Spider-Man en la nueva serie de Marvel, aunque, una de las opciones más plausibles sería la de recurrir al actor Hudson Thames, quien ya sustituyó la voz del protagonista de Uncharted en uno de los capítulos de la primera temporada de ¿Qué pasaría sí...?

Claro que otra opción que la Casa de las Ideas podría contemplar, puesto que la serie se basa en el primer año de instituto de Peter Parker, sería la de buscar a un actor más joven para que lo interprete. Sea como fuere, a pesar de la más que notable ausencia de Holland, el actor volverá a enfundarse en el traje del superhéroe en la ya confirmada cuarta entrega de la franquicia arácnida.

Sin embargo, quienes sí estarán presentes en Spider-Man: Freshman Year, la cual aún no tiene fecha prevista de estreno, serán la oscarizada Marisa Tomei, Jacob Batalon y Zendaya, que repetirán sus papeles como la tía May, Need Leeds y MJ, respectivamente.

Mientras tanto, los fans del superhéroe podrán reencontrarse de nuevo con él cuando el próximo 23 de septiembre regrese a los cines Spider-Man: Sin camino a casa en su versión extendida. Un nuevo montaje que además de prometer ser “más divertido” e incluir escenas inéditas en la gran pantalla, también le servirá a Sony Pictures para agrandar el enorme botín de la cinta en taquilla, donde recaudó casi 1.900 millones de dólares en todo el mundo.